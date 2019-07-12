الرئيسية | محليات تحديد عمل اللجنة الطبية العليا بثلاثة ايام

وطنا اليوم-عمان: قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تحديد عمل اللجنة الطبية العليا ليكون ثلاثة ايام في الاسبوع. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي ان تحديد عمل اللجنة بثلاثة ايام في الاسبوع يأتي للتسهيل على الموظفين المحالين على التقاعد وانجاز معاملاتهم المعروضة على اللجنة باسرع وقت ممكن. واضاف ان امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول اوعز الى رئيس اللجنة الطبية العليا باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات اللازمة لانفاذ القرار وتحديد الايام . ويذكر ان عمل اللجنة الطبية العليا كان يقتصر على يوم واحد في الاسبوع وعممت الوزارة قرارها على جميع الوزارات والمؤسسات المعنية .

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