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الحكومة ترفض تعيين سيدة مصرية بمنصب مستشار في مول
وطنا اليوم-عمان:رفضت وزارة العمل، الموافقة على تعيين سيدة تحمل الجنسية المصرية، بمنصب مستشار، في مول بمنطقة عبدون غربي العاصمة عمّان.
وجاء رفض الوزارة للمرة الثانية، حيث أنها رفضت في المرة الأولى منحها ترخيص عمل بمسمى مدير عام.
وتستند الوزارة بقرارها، على أن الأنظمة والقوانين ألزمت إشغال بعض الوظائف والمناصب القيادية بأردنيين، في ظل وجود كفاءات وطنية قادرة على تسيير أعمالها.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزارة العمل لم توافق على تعيين سيدة تحمل الجنسية المصرية، بمنصب مستشار، في مول بمنطقة عبدون غربي العاصمة عمان.
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