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صهاريج المياه أرهقت جيوب السكان في عمان
وطنا اليوم-عمان: قال النائب خير ابو صعيليك ان مناطق شرق عمان تعاني من انقطاع متكرر في مياه الشرب قائلا" ان ادارة ملف المياه في شرق عمان هذا الصيف هي الاسوء منذ فترة طويله.
وأضاف المواطنون أنهم يعيشون منذ انقطاع المياه عنهم حياة مأساوية فهم لا يستطعيون العيش بدون ماء وعند شرائه من قبل الصهاريج لا يكون نظيفا، فيقتصر استخدامه للغسيل والأعمال المنزلية الأخرى بأستثناء الشرب الذي يقومون بجلبه من قبل محطات الفلترة. وطالبوا بإيجاد حل لهذا الإنقطاع الذي يتزامن مع قدوم فصل الصيف، وعلى ميزانيتهم التي تعاني من وضع صعب.
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