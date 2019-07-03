العثور على مفقود تركيا بمستشفى في اسطنبول

وطنا اليوم-عمان: قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إنه وبجهود مكثفة من قبل مركز عمليات الوزارة وسفارتنا في أنقرة تم العثور هذا اليوم على المواطن الأردني المفقود في تركيا يزن الشيخ، وتم تحديد مكان وجوده.

وأوضح القضاة انه ومنذ ان قام اهله بمراجعة الوزارة والابلاغ رسميا عن فقدانه، تابعت سفارتنا في أنقرة بشكل حثيث ومستمر مع السلطات التركية قضية اختفاء المواطن، حيث تبين أن المواطن الاردني يزن الشيخ سبق وتعرض لحادث سير ويرقد حاليا على سرير الشفاء في أحد المستشفيات في اسطنبول. هذا وقد تم ابلاغ والده المتواجد في اسطنبول وطمأنته.

وأشار القضاة إلى أن السفارة تتابع حاليا الوضع الصحي للمواطن الشيخ للتأكد بأنه يحظى بالرعاية الصحية المناسبة و ستعمل على تسهيل اجراءات عودته إلى الاردن فور اكتمال فترة علاجه.