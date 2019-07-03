الرئيسية | محليات الأمن يطلق حملة وطنية ضد ظاهرة العيارات النارية

وطنا اليوم-عمان:أطلقت مديرية الأمن العام، حملة وطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية (كفى لنزيف الفرح) في كافة محافظات الأردن. ودعا الأمن لأوسع مشاركة شعبية وإعلامية مع هذه الحملة والمساهمة معنا في نشر التوعية بشانها وانجاحها والمساهمة سويا في حماية المجتمع منها . وتاليًا كشف بأماكن اطلاق المبادرة حسب المحافظة - محافظة العاصمة: - وسط عمان : دوار الداخلية / فندق الريجنسي (قاعة البتراء). - شرق عمان : ساحة وقاعة الهلال الأحمر الأردني منطقة الوحدات طلوع - شمال عمان : الجامعة الأردنية (ساحة البرج). - جنوب عمان : مسرح مدرسة أم قصير الثانوية للبنات (المقابلين) - محافظة اربد مركز عالم البقاعي للرعاية والتاهيل . - غرب اربد مدرسة خولة بنت الازور الاساسية. - محافظة الزرقاء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي . - لواء الرصيفة لجنة تحسين مخيم حطين . - محافظة البلقاء مؤسسة اعمار السلط . - غرب البلقاء جمعية وادي الخصيب - محافظة الكرك مركز الحسين الثقافي . - محافظة الطفيلة قاعة موسسة اعمار الطفيلة . - محافظة معان مركز سمو الامير الحسين بن عبدالله الثقافي . - غرب معان قاعة متصرفية الشوبك ، قاعة متصرفية البتراء . - محافظة العقبة غرفة تجارة العقبة . - محافظة جرش قاعة بلدبة جرش الكبرى . - محافظة عجلون صالة درة الجبل / عبين . - محافظة المفرق قاعة بلدية المفرق الكبرى . - محافظة مادبا ساحة السلام . - البادية الشمالية قاعة بلدية ام الجمال . - البادية الوسطى صالة بلدية الموقر / قاعة الشيخ حديثة الخريشا . - البادية الجنوبية القاعة الهاشمية لبلدية الجفر .

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