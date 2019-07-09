الرئيسية | محليات الانتهاء من استئجار مساكن حجاج الأردن

وطنا اليوم-عمان: أنهت اللجنة المكلفة بدائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية استئجار المساكن المخصصة لسكن حجاج المملكة في موسم الحج المقبل، بحسب مصدر مطلع في وزارة الاوقاف.

واضاف المصدر انه تم تكليف اللجنة بعد موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية على زيادة كوتة الاردن بمقدار ألف حاج بناء على مباحثات عقدها وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل وتكللت بالنجاح وزيادة عدد الحجاج الف حاج جديد. وكانت الوزارة اعلنت انها ستجري الاسبوع المقبل قرعة لاخيتار 200 حاج أردني بعد ان قرر مجلس الاوقاف شمول مواليد عام 1949 والذين بلغ عددهم 800 شخص.

ولفت المصدر الى ان اولى قوافل البعثة الاردنية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد ان انتهت الدائرة من تسليم تصاريح الحج للذين اتموا شروط اداء فريضة الحج للموسوم الحالي.

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