توجه لتعيين أول امرأة بوظيفة مفتي بالأردن

وطنا اليوم-عمان: تتجه دائرة الإفتاء العام، لتعيين أول امرأة بوظيفة "مفتي" قريبا.ولم يسبق للمرأة الأردنية التي شغلت مختلف المواقع، أن عملت بالإفتاء بالصبغة الرسمية.

وتشير مصادر في دائرة الإفتاء إلى أن عمل المرأة داخل أروقتها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.