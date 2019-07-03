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توجه لتعيين أول امرأة بوظيفة مفتي بالأردن
وطنا اليوم-عمان: تتجه دائرة الإفتاء العام، لتعيين أول امرأة بوظيفة "مفتي" قريبا.ولم يسبق للمرأة الأردنية التي شغلت مختلف المواقع، أن عملت بالإفتاء بالصبغة الرسمية.
وتشير مصادر في دائرة الإفتاء إلى أن عمل المرأة داخل أروقتها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويبلغ عدد المفتين في المملكة (٤٠) مفتيا فقط، فيما هنالك شواغر يتم ملؤها بعد تقدم الدارسين لعلم الشريعة بامتحان نظري ومقابلة شخصية.
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