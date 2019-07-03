الرئيسية | محليات تعرف على تفاصيل التغييرات المقترحة لـ خدمة وطن

وطنا اليوم-عمان : كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، عن تفاصيل التغييرات الجذرية التي ستطرأ على برنامج «خدمة وطن»، متوقعا ان يتم الانتهاء منها غدا او الاربعاء.

وقال الخطيب ، ان هنالك عدة سيناريوهات تدرس لتطوير البرنامج، ليكون تدريبيا ينتهي بالتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات رسمية، لافتا الى تعيين مدير جديد مؤهل للبرنامج.



ولفت الى أن الدراسة تشمل آليات للتعامل مع الشباب الذين اعمارهم اقل من (18) عاما وأكبر من (16) عاما، ممن لا يرغبون بإكمال دراستهم الاكاديمية، لجهة تنظيم آلية تدريب خاصة بهم، من حيث المعسكرات ومراحل التدريب.

وبين ان من المقترحات ان يكون لهؤلاء معسكرات دون «نوم» فيها، اي الحضور لها بشكل يومي، وبعد التدريب العسكري لمدة شهر، يكون لهم معسكر تدريبي آخر لمدة اربعة عشر يوما (معسكرات ارشاد مهني)، لاطلاعهم على منهجية التدريب المهني او الحرفي، ثم ابتعاثهم الى مؤسسات تدريبية للوقوف على ميولهم، وبعدها يتم تدريبهم لمدة ثلاثة اشهر او اكثر، بالاضافة الى شهر في مكان العمل.

وأكد ان الدراسة تشمل ان يكون برنامج خدمة وطن مدخلا لكل شيء مهني وفقا لاحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص او جهات رسمية مثل القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفقا للشروط المطلوبة من قبل صاحب العمل.

وأوضح الخطيب، انه سيكون بإمكان مؤسسات القطاع الخاص او الرسمية في حال الاحتياج لخريجي برنامج خدمة وطن مخاطبة الوزارة لتزويدهم بأسماء مؤهلين من خريجي البرنامج لتشغيلهم.

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