طقس صيفي اعتيادي اليوم

وطنا اليوم-عمان:تميل درجات الحرارة نهار اليوم للارتفاع قليلاً مع بقائها قريبة من معدلاتها الاعيتادية، ويكون الطقس صيفياً اعتياديا بوجه عام، ويكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بحسب موقع "طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلاً الى لطيف بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

ونهار غد تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الى أعلى بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي بوجه عام، ويكون الطقس حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.