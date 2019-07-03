 وطنا نيوز -طقس صيفي اعتيادي اليوم
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طقس صيفي اعتيادي اليوم
التاريخ : 15-07-2019 10:06:12 المشاهدات: 1128

وطنا اليوم-عمان:تميل درجات الحرارة نهار اليوم للارتفاع قليلاً مع بقائها قريبة من معدلاتها الاعيتادية، ويكون الطقس صيفياً اعتياديا بوجه عام، ويكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بحسب موقع "طقس العرب”.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.
وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلاً الى لطيف بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.
ونهار غد تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الى أعلى بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي بوجه عام، ويكون الطقس حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر، وتكون مثيرة للأتربة والغبار شرق المملكة، وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج..

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