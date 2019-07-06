وزارة الصحة لكوادرها: توجهوا للبنوك لاستلام حوافزكم

وطنا اليوم-عمان:حولت وزارة الصحة حوافز كوادرها الى البنوك المعتمدة يوم الاثنين وذلك عن الربع الثاني لعام 2019.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي انه تم صرف حوافز الربع الثاني (نيسان،أيار،حزيران ) لجميع الكوادر المستحقة لها بنسبة زيادة 30% كما في الربع الاول.

واضاف في تصريح ، ان الحكومة عبرت في وقت سابق عن التزامها بصرف الحوافز لكوادر وزارة الصحة بنسبة زيادة 30 بالمئة كما هو مقرر من بداية الربع الاول (كانون ثاني،شباط اذار) للعام الحالي 2019.

واشار الازرعي الى ان الحوافز تصرف لمستحقيها من كوادر الوزارة على اربع دورات في العام بواقع ثلاثة اشهر لكل دورة .