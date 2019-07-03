توجه حكومي لجعل تعليم رياض الاطفال إلزامياً

وطنا اليوم-عمان:في توجه انتظره الأردنيين، كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن توجه الحكومة لجعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا اعتبارا من مطلع أيلول 2020.

الرزاز قال خلال اجتماع له بوزارة التربية، الأحد، ان جعل تعليم رياض الاطفال إلزامياً، سيسهم في توفير فرص تشغيل للمرأة، وفي نفس الوقت اتاحة المجال أمام المرأة العاملة في رياض الاطفال لتأمين اطفالها برياض الاطفال والحضانات المدرسية، بالاضافة الى زيادة فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة قبل الالتحاق بالصف الاول الاساسي.

وأكد الرزاز ان هذا الهدف الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية يجب ان نأخذه بكل جدية ونسعى لتحقيقه لما له من فوائد كبيرة في تعلم الاطفال.

من جهته، اكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ان التعليم المبكر يهدف الى زيادة فرص حصول الاطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة قبل التحاقهم بالصف الاول الابتدائي.

وأشار المعاني إلى ان جميع الدراسات اثبتت ان هذا النوع من التعليم المبكر له اثر كبير على تكوين قدرات الطلاب وتأهيلهم والوصول الى نتاجات تعليمية اكثر جدوى.