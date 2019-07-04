غوشة تفاجئ هيئة النقل البري وأحوال الرصيفة

وطنا اليوم-عمان:تفقدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة اليوم الأحد وفي زيارة ميدانية مفاجئة سير العمل في كل من هيئة تنظيم قطاع النقل البري في عمان، ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في مدينة الرصيفة.

واطلعت غوشة على إجراءات تلقي الخدمة، وجاهزية المكان، ومدى التعامل مع الشكاوى والاقتراحات، وتوفر اللوحات الإرشادية لإجراءات الخدمات المقدمة هناك.

واستهلت غوشة جولتها في هيئة تنظيم قطاع النقل البري حيث جالت بمختلف أقسام الهيئة، واطّلعت على جاهزية مكتب خدمة الجمهور ومدى توفر المقاعد المخصصة لانتظار المراجعين فيه، بالإضافة إلى تواجد الموظفين وانتظامهم بعملهم في مختلف الأقسام.

والتقت غوشة عدداً من المواطنين حيث استمعت إلى ملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم ومدى سهولة اجراءات تقديم الخدمات لهم.

وفي مكتب الأحوال المدنية والجوازات فرع الرصيفة اطلعت غوشة على سير العمل هناك ورصدت أبرز الملاحظات السلبية التي وردت في تقرير المتسوّق الخفي؛ بالإضافة إلى جوانب الخلل الموجودة في تقديم الخدمة والتي تحتاج إلى إجراءات تصويبية سريعة، وتقدمت بطلب إجراء معاملة في مكتب خدمة الجمهور للتعرف عن قرب على طريقة تعامل الموظفين مع المراجعين ومدى قدرتهم على إرشادهم للإجراءات الصحيحة لإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية غير المعلنة التي تنتهجها الحكومة على دوائر ومراكز الخدمات الحكومية التي تحظى بتقييم متدن ضمن تقارير المتسوق الخفي، بالإضافة إلى الشكاوى والملاحظات المقدمة من قبل المواطنين عبر منصة بخدمتكم.