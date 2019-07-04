وطنا اليوم-قدمت مجموعة الحوراني ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني الدعم الكامل لمؤتمر "تعزيز المنتج السياحي في الأردن"، الذي نظمته مجموعة "أصدقاء سرايا الاخبارية"، والذي اقيم برعاية وزيرة السياحة، السيدة مجد شويكة، وبحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين.

ومثل مجموعة الحوراني في هذا المؤتمرمندوبا عن د . ماهر الحوراني ، مديرعام فندق الموفنبيك (عمان ) الاستاذ ايمن رشيد .

وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات، ناقشت الخدمات السياحية، والتشريعات وتشجيع الإستثمار في السياحة، اضافة للتسويق والتثقيف السياحي.

وخرج المؤتمر بتوصيات، أبرزها، تصويب الاختلالات في التشريعات المتعلقة بالسياحة حيثما وجدت، وإنشاء منصة الكترونية تربط كافة مزودي الخدمات السياحية تحت اشراف وزارة السياحة ، والإهتمام بالقطاع الإعلامي ، وتنظيم رحلات سياحية من خلال وزارة السياحة للاعلاميين ليقوموا بدورهم بالترويج للمناطق السياحية في الوطن.

من الجدير ذكره، أن مجموعة الحوراني تضم : جامعة عمان الاهلية ومجموعة مدارس الجامعة وشركة الارينا للاستثمارات الفندقية والسياحية وفندق الموفنبيك (عمان) "هوليدي ان – سابقا" وشركة البان "مها" وغيرها من الشركات الاخرى .