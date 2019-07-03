الرئيسية | محليات الخشمان:قانون الطيران المدني وتشريعاته لا تحمي المستثمر والعاملين في هذا القطاع

وطنا اليوم-اكد الكابتن زهير الخشمان - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأردنية للطيرانان قانون الطيران المدني وتشريعاته لا تحمي المستثمر والعاملين في هذا القطاع .



واشار خلال مؤتمر تعزيز المنتج السياحي ان هناك شركات اغلقت وانتهى دورها وسرحت العاملين بسبب القوانين والتشريعات والتعليمات التي لا تحمي المنتج المحلي ولا تشجع على التنافسية .



ولفت الخشمان الى عدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار والتي تسمح لشركات اردنية بنقل مواطنيها ، كما يسمح لشركات عالمية بنقل الركاب الاردنيين .



وتطرق الخشمان الى الضرائب المرتفعة المفروضة على شركات الطيران ، مشيراً اننا في الاردن لا نملك امكانيات شركات الطيران العالمية ، بسبب ارتفاع الضرائب ، وغيرها من المعيقات ، وتشريعات لا تخدم مصالح الشركات ، واضاف ان هذا الامر سيؤثر سلباً على السياحة بالمملكة .



واضاف ان هناك فرصة ذهبية لاستغلال السياحة بالمملكة ، بوجود قانون طيران مدني يحمي العاملين بالقطاع .



واكد الخشمان الى ضرور العمل على الجنسيات المقيدة والضرائب والحصول على المساواة مع الشركات العالمية لزيادة الاستثمار والعمل وزيادة العاملين في القطاع .

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