 وطنا نيوز -الخشمان:قانون الطيران المدني وتشريعاته لا تحمي المستثمر والعاملين في هذا القطاع
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الخشمان:قانون الطيران المدني وتشريعاته لا تحمي المستثمر والعاملين في هذا القطاع
التاريخ : 14-07-2019 05:31:29 المشاهدات: 1441

 وطنا اليوم-اكد الكابتن زهير الخشمان - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأردنية للطيرانان قانون الطيران المدني وتشريعاته لا تحمي المستثمر والعاملين في هذا القطاع .

واشار خلال مؤتمر تعزيز المنتج السياحي ان هناك شركات اغلقت وانتهى دورها وسرحت العاملين بسبب القوانين والتشريعات والتعليمات التي لا تحمي المنتج المحلي ولا تشجع على التنافسية .

ولفت الخشمان الى عدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار والتي تسمح لشركات اردنية بنقل مواطنيها ، كما يسمح لشركات عالمية بنقل الركاب الاردنيين .

وتطرق الخشمان الى الضرائب المرتفعة المفروضة على شركات الطيران  ، مشيراً اننا في الاردن لا نملك امكانيات شركات الطيران العالمية ، بسبب ارتفاع الضرائب ، وغيرها من المعيقات ، وتشريعات لا تخدم مصالح الشركات ، واضاف ان هذا الامر سيؤثر سلباً على السياحة بالمملكة .
 
واضاف ان هناك فرصة ذهبية لاستغلال السياحة بالمملكة ، بوجود قانون طيران مدني يحمي العاملين بالقطاع .

واكد الخشمان الى ضرور العمل على الجنسيات المقيدة والضرائب والحصول على المساواة مع الشركات العالمية لزيادة الاستثمار والعمل وزيادة العاملين في القطاع .


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