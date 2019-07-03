الحكومة تتجه إلى تنظيم الجلوة العشائرية بالمملكة

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الداخلية سلامة حماد، عن توجه حكومي لإصدار ميثاق أردني ينظم الجلوة العشائرية، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب.

ووفقاً لحماد، فسيتضمن الميثاق بنود مؤتمر اتفق عليه المشاركون فيه من وجوه العشائر والبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والأبن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد الدية من قاضي القضاة.

وقال حماد في تصريح له خلال لقاء مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، إن الجلوة العشائرية "هم أردني منذ القدم، وهناك مطالبات بتخفيض عدد الجالين وتحديد الدية، لكن لا تستطيع الدولة تطبيق شيء غير مقونن".

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب الدكتور عواد الزوايدة: ان الجلوة العشائرية أصبحت مزعجة ومرهقة للكثير من الناس، داعيا إلى إيجاد نظام يحدد مناطق الجلوة في كل محافظة، بغية التخفيف عن المواطنين.