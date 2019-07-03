الحمود: سنضرب بقوة للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية

وطنا اليوم-عمان: قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، مؤكداً أن هناك حملة توعوية بهذا الخصوص وسنضرب بقوة على من يطلق العيارات النارية.

وقال الحمود خلال لقاء مع لجنة الحريات البرلمانية إن نسبة التوقيف الاداري في مراكز الاصلاح والتأهيل بالمملكة 1.5% وليس كما يشاع ٤٠ ٪، حيث أشار إلى أن الأمر مبالغ فيه.

وأضاف: " هناك قضايا نضطر إلى التوقيف الاداري فيها، للحفاظ على أمن المجتمع وضمان حقوق الآخرين".