ارتفاع الأسعار بالأردن ينهب جيوب المواطنين ويدفع بهم إلى الفقر

وطنا اليوم-عمان:تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشاكل للمواطنين في الأردن، إذ إن الأعباء الاقتصادية المباشرة (فقر، بطالة، غلاء أسعار) تثقل حياة المواطن .وأن ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات الحياة الاساسية، ولقد باتت دخول الافراد تستنزف في المتطلبات الاستهلاكية . ويفاجأ المواطن أن اسعار السلع تتغير بشكل يومي تقريباً حيث يضع التجار والبائعون الاسعار اليوم ويغيرونها في اليوم التالي دونما رقيب، ما يؤثر في القوة الشرائية للافراد التي تتناقص وتتأكل مداخيلهم، ويقع مجمل العبء على جيب المواطن الاقل دخلاً.

لاى ذلك أكدت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر حزيران 2019 ليصل الى 125.72مقابل 125.07 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً ارتفاعاً معدله 0.5%.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بمقدار 0.51 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.23 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.13 نقطة مئوية لكل منهما، والتعليم بمقدار 70.0 نقطة مئوية.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة الالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.26 نقطة مئوية، والنقل والتبغ والسجائر بمقدار 0.15 نقطة مئوية لكل منهما*،* والفواكه والمكسرات بمقدار 0.07 نقطة مئوية*

اما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر آيار من نفس العام بنسبة 0.5%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، ارتفاع مجموعة الايجارات بمقدار 0.42 نقطة مئوية، و اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.07 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.02 نقطة مئوية. كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للنصف الاول من هذا العام قد ارتفع بمعدل 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.37 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.35 نقطة مئوية ، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.26 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.05 نقطة مئوية.