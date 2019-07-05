جابر يزور البشير فجأة ويستغرب الحديث عن الخصخصة

وطنا اليوم-عمان:استغرب وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تصاعد وتيرة الحديث عن الخصخصة، مؤكدا نقيضه المتمثل في استمرار بناء الوزارة لقدراتها وتوجهها لانشاء مراكز طبية متخصصة والتوسع في بناء المستشفيات الجديدة وتطوير وتحديث وتوسعة القائم منها .

وقال الوزير إن بناء قدرات الوزارة ولا سيما على صعيد الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات على راس سلم اولويات الوزارة وخطتها وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة .

وقال الدكتور جابر خلال زيارة فجائية يوم الاحد الى مستشفيات البشير انه قد آن الأوان لتعزيز قدرات مستشفيات الوزارة واعتمادها اكثر على الذات لتقديم الخدمة الطبية التخصصية النوعية .

واضاف ان بناء القدرات والاعتماد على الذات من شانه ان يقلص حجم التحويلات الى القطاعات المختلفة في الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وغيرها والتي تحمل الوزارة اعباء مالية كبيرة تتجاوز 200 مليون دينار سنويا .

واوضح ان التحويل خارج نطاق مستشفيات الوزارة منذ سنوات طويلة قد ساهم في اعاقة وابطاء مسيرة بناء القدرات الذاتية بالاتكال بشكل كبير جدا على التحويلات التي اصبحت بديلا عن الاعتماد على الذات وتطوير الامكانات وهذا من غير المقبول استمراره .

واضاف في هذا السياق يأتي توجه الوزارة لطرح عطاء شراء الخدمات من القطاعات المختلفة على شكل حزم للاستمرار في الحصول على الخدمات التي تحتاجها الوزارة بشكل ملح وتخفيف الاعباء عن المؤمنين صحيا بتسهيل وصولهم الى الخدمة الصحية وبأسرع وقت دون طوابير انتظار طويلة فضلا عن خفض النفقات على التحويلات ليصار الى توظيفها في بناء قدرات مستشفيات الوزارة وتعزيزها بجميع الامكانات .

وكشف الدكتور جابر النقاب عن التوجه الى انشاء مراكز طبية متخصصة تابعة للوزارة خلال العامين المقبلين في اطار التوجه الراسخ لبناء القدرات والاعتماد على الذات .