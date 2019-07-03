 وطنا نيوز -وزير نقل سابق يستذكر الطريق الصحراوي من اميركا
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وزير نقل سابق يستذكر الطريق الصحراوي من اميركا
التاريخ : 14-07-2019 01:00:57 المشاهدات: 1382

وطنا اليوم-عمان:استذكر وزير النقل ورئيس هيئة قطاع النقل الاسبق جميل مجاهد معاناة القيادة على الطريق الصحراوي ، وذلك خلال تواجده في اميركا.

مجاهد غرد على صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر : يوم امس قمت بقيادة السيارة من العاصمة واشنطن الى توليدو في أوهايو ، استمتعت بالرحلة طوال ٨ ساعات ولمسافة تصل الى ٧٥٠ كم، لم اشعر بطول الرحلة .

واضاف : ما خطر ببالي معاناة قيادة السيارة من عمان للعقبة .

يذكر ان مجاهد كان يشغل منصب مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، قبل ان يصبح وزيرا النقل في عام 2017.








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