وزير نقل سابق يستذكر الطريق الصحراوي من اميركا

وطنا اليوم-عمان:استذكر وزير النقل ورئيس هيئة قطاع النقل الاسبق جميل مجاهد معاناة القيادة على الطريق الصحراوي ، وذلك خلال تواجده في اميركا.

مجاهد غرد على صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر : يوم امس قمت بقيادة السيارة من العاصمة واشنطن الى توليدو في أوهايو ، استمتعت بالرحلة طوال ٨ ساعات ولمسافة تصل الى ٧٥٠ كم، لم اشعر بطول الرحلة .

واضاف : ما خطر ببالي معاناة قيادة السيارة من عمان للعقبة .

يذكر ان مجاهد كان يشغل منصب مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، قبل ان يصبح وزيرا النقل في عام 2017.







