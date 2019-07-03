القطارنه يفتتح ورشة عمل بعنوان دور الاحزاب في نشر الوعي البئيي.

وطنا اليوم : عمان .

مندوبا عن معالي وزير الزراعة افتتح امين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنه ورشة عمل بعنوان دور الاحزاب في نشر الوعي البيئي ودعم الخطط التنموية المستدامة.. الواقع والطموح. التي نظما المركز الوطني للعدالة البيئية والمدعوم من الوكالة الالمانية ( giz) واكد القطارنه ان القضية البيئية لم يعد خيار يتحمل القبول او الرفض او التاجيل والتراخي بل يجب السعي نحو توفير كل المقومات لانجاحها..

البيئة هى حياة الانسان المستقبلية ومن جانبة قال رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية د. محمد عيادات

ان اهتمام جلالة الملك عبدالله ابن الحسين بالاحزاب لهو خير دليل على اهميتها في الاصلاح لشتى الجوانب .. وخصوصا الفضية البيئية .