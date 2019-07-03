الرزاز يتحدث عن صفقة القرن: الأهم تمسكنا الداخلي

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، الأردنيين للتماسك وعدم العبث بوحدتنا الوطنية، معتبرًا أن هذا هو الطريق لمواجهة صفقة القرن "الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال".

جاء ذلك، خلال لقاء الرزاز برؤساء تحرير ومدراء إعلام رسمي وكتاب بدار رئاسة الوزراء.

وقال الرزاز، إن صفقة القرن لا تزال مثار جدل في العالم وسنواجهها بتماسكنا الداخلي.

وأكد أن موقف الأردن واضح بخصوص الثوابت وهي غير قابلة للتفاوض.

وقال الرزاز" لا صفقة ولا مشروع اتفاقية اقتصادية تشكل بديلا عن الحل السباسي للقضية الفلسطينية".