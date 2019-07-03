الرئيسية | محليات اسماء : تنقلات بين القضاة الشرعيين

وطنا اليوم-عمان: قرر المجلس القضائي الشرعي الموقر بقراره رقم 3 / 38 / 2019 ما يلي اعتباراً من 1 / 8 / 2019 : 1_نقل فضيلة الشيخ مامون محمد عمر ابوسيف المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية عضوا في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 2_نقل فضيلة الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر المدعي العام الشرعي في محاكم محافظتي جرش وعجلون الشرعية مدعيا عاما شرعيا في محاكم محافظة اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 3_نقل فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الرمثا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد علي عبدالقادر ربابعه وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين. 4_نقل فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية/ التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د.محمود ابراهيم علي البشايره بدرجته وراتبه الحاليين. 5_نقل فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الشرعية /التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 6_نقل فضيلة الشيخ د.احمد راجح عبد الحميد كردي القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ التركات قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابو كف وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة الى عمله بدرجته وراتبه الحاليين. 7_نقل فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الاحمد القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الهاشمية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 8_نقل فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الجنوبية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 9_نقل فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان القاضي الشرعي في محكمة صويلح الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عماد محمد ابنيه الضيافله بدرجته وراتبه الحاليين. 10_نقل فضيلة الشيخ د. محمود ابراهيم علي البشايره القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية القضايا قاضيا شرعيا في محكمة اربد الشرعية /التوثيقات. 11_نقل فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية /التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/ التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين. 12_نقل فضيلة الشيخ عبدالعزيز عوده محمد الحويطات القاضي الشرعي في محكمة الشوبك الشرعية قاضيا شرعياً في محكمة العقبة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين بدرجته وراتبه الحاليين. 13_نقل فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش القاضي الشرعي في محكمة القصر الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المزار الجنوبي الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 14_نقل فضيلة الشيخ مجدي كمال عبدالمجيد بلوط القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين. 15_نقل فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية /القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 16_نقل فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور القاضي الشرعي في محكمة مادبا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية / التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين. 17_نقل فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات القاضي الشرعي في محكمة صويلح الشرعية / القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية / التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 18_نقل فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر القاضي الشرعي في محكمة المزار الشمالي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الشمالية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان بدرجته وراتبه الحاليين. 19_نقل فضيلة الشيخ د. محمود احمد محمود ابورمان القاضي الشرعي في محكمة زي الشرعية قاضياً شرعياً في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان بدرجته وراتبه الحاليين. 20_نقل فضيلة الشيخ د. عماد محمد ابنيه الضيافله القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا وتكليفه بالقيام بالاعمال الادارية بالاضافة الى عمله بدرجته وراتبه الحاليين. 21_نقل فضيلة الشيخ قيس موسى جبر عماوي المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حمزه عبد الكريم حسين الزيود بدرجته وراتبه الحاليين. 22_نقل فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات المدعي العام الشرعي في مجمع محاكم الزرقاء الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ صالح سلامه مصطفى الصمادي بدرجته وراتبه الحاليين. 23_نقل فضيلة الشيخ د.علي رضوان فرج الزبيدي القاضي الشرعي في محكمة ديرعلا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات بدرجته وراتبه الحاليين. 24_نقل فضيلة الشيخ د.عدنان توفيق احمد المساعفة القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية القضايا قاضيا شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 25_نقل فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبدالكريم عقل القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/التركات بدرجته وراتبه الحاليين. 26_نقل فضيلة الشيخ د.شفيق عبيد الله نزال الحيصة القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/ التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د.عدنان توفيق احمد المساعفة بدرجته وراتبه الحاليين. 27_نقل فضيلة الشيخ د. معاذ ابراهيم سالم خليفات القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات بدرجته وراتبه الحاليين. 28_نقل فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين 29_نقل فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية القاضي الشرعي في محكمة معان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. معاذ ابراهيم سالم خليفات بدرجته وراتبه الحاليين. 30_نقل فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد ابوهلاله المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة معان الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة الى عمله بدرجته وراتبه الحاليين. 31_نقل فضيلة الشيخ نايف احمد بخيت الخلايلة القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي بدرجته وراتبه الحاليين. 32_نقل فضيلة الشيخ حسين محمد حسين سعيد البصول القاضي الشرعي في محكمة بني كنانه الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية /التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين 33_نقل فضيلة الشيخ عمر سالم عبدالقادر المخاتره المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية قاضيا شرعياً في محكمة عي الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 34_نقل فضيلة الشيخ فادي عشب محمد مهيدات القاضي الشرعي في محكمة الشونة الشمالية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الطيبة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 35_نقل فضيلة الشيخ سامح ماجد عبدالله عبيدات القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة بني كنانه الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 36_نقل فضيلة الشيخ اشرف احمد عايد الخرابشه القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية / التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 37_نقل فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ التركات قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان بدرجته وراتبه الحاليين. 38_نقل فضيلة الشيخ امين عبدالكريم يوسف العلاوين القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية / التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين. 39_نقل فضيلة الشيخ محمود محمد رحال رواشدة القاضي الشرعي في محكمة عجلون الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه بدرجته وراتبه الحاليين. 40_نقل فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة ناعور الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. ماجد سمير نزال مرجي بدرجته وراتبه الحاليين. 41_نقل فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين القاضي الشرعي في محكمة معان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الحسا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 42_نقل فضيلة الشيخ د.احمد علي عبدالقادر ربابعه القاضي الشرعي في محكمة الرمثا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد القضايا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمدامين عواد حسين الزعبي بدرجته وراتبه الحاليين. 43_نقل فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية قاضياً شرعياً في محكمة مادبا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور بدرجته وراتبه الحاليين. 44_نقل فضيلة الشيخ د.عمر عوده عايد الغبين القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة ناعور الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان والشيخ تركي سالم حمد المرازقه بدرجته وراتبه الحاليين. 45_نقل فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ نايف احمد بخيت الخلايلة بدرجته وراتبه الحاليين. 46_نقل فضيلة الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش القاضي الشرعي في محكمة غور الصافي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة معان الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين بدرجته وراتبه الحاليين. 47_نقل فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى الرواشدة القاضي الشرعي في محكمة كفرنجة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المزار الشمالي الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 48_نقل فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه القاضي الشرعي في محكمة سحاب الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 49_نقل فضيلة الشيخ د.ايهم يحيى حسين عواد القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات بدرجته وراتبه الحاليين. 50_نقل فضيلة الشيخ بهاء احمد محمد الخلايله القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية /القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 51_نقل فضيلة الشيخ انس ياسين محمود الخرابشه المدعي العام الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية مدعيا عاما شرعيا في محاكم وادي السير وصويلح الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 52_نقل فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين. 53_نقل فضيلة الشيخ عمرعواد كريم ابو كف القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية / القضايا قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ نزار محمد عقله زريقات بدرجته وراتبه الحاليين. 54_نقل فضيلة الشيخ محمد احمد هارون الحسنات القاضي الشرعي في محكمة الحسينية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الشوبك الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين 55_نقل فضيلة الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن ابوحماد القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الشرعية التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اشرف احمد عايد الخرابشه بدرجته وراتبه الحاليين. 56_نقل فضيلة الشيخ سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعة القاضي الشرعي في محكمة بلعما الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة كفرنجة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 57_نقل فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعه القاضي الشرعي في محكمة ذيبان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة مادبا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 58_نقل فضيلة الشيخ نزار محمد عقله زريقات القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 59_نقل فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات القاضي الشرعي في محكمة الطيبة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الشمالية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي عشب محمد مهيدات بدرجته وراتبه الحاليين. 60_نقل فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان القاضي الشرعي في محكمة الشونة الشمالية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الكورة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه بدرجته وراتبه الحاليين 61_نقل فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات القاضي الشرعي في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة صبحا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 62_نقل فضيلة الشيخ د. ماجد سمير نزال مرجي القاضي الشرعي في محكمة ناعور الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/ القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 63_نقل فضيلة الشيخ احمد علي وزان ابو سماقه القاضي الشرعي في محكمة الهاشمية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خلف محمد عودة الدبايبة بدرجته وراتبه الحاليين. 64_نقل فضيلة الشيخ محمد محمود طالب ابو حسين القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الشرعية / التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بهاء احمد محمد الخلايله والشيخ فواز محمد احمد مشاهره بدرجته وراتبه الحاليين. 65_نقل فضيلة الشيخ مالك سعود عافي الجمعان القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية /التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 66_نقل فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان القاضي الشرعي في محكمة ناعور الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية /التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 67_نقل فضيلة الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة القاضي الشرعي في محكمة الحسا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة القصر الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 68_نقل فضيلة الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة القاضي الشرعي في محكمة صبحا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات بدرجته وراتبه الحاليين. 69_نقل فضيلة الشيخ عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 70_نقل فضيلة الشيخ تركي سالم حمد المرازقه القاضي الشرعي في محكمة ناعور الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين. 71_نقل فضيلة الشيخ عامر علي حسين الخرابشه القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين. 72_فضيلة الشيخ فواز محمد احمد مشاهره القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ايهم يحيى حسين عواد بدرجته وراتبه الحاليين. 73_نقل فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله عبيدات القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ امين عبدالكريم يوسف العلاوين بدرجته وراتبه الحاليين. 74_نقل فضيلة الشيخ اسماعيل علي خلف الخلايله القاضي الشرعي في محكمة المفرق الشرعية / التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة بلعما الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين. 75_نقل فضيلة الشيخ يزن عبد الكريم عبدالله الحياري القاضي الشرعي في محكمة الشونة الجنوبية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د.عمر عوده عايد الغبين بدرجته وراتبه الحاليين. 76_نقل فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايله القاضي الشرعي في محكمة بلعما الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الاحمد بدرجته وراتبه الحاليين. 77_نقل فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين القاضي الشرعي في محكمة العقبة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الطفيلة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشة بدرجته وراتبه الحاليين.

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