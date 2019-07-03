الشحاحدة: لن نسمح بتجاوز أسعار الأضاحي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الزراعة ووزير البيئة م ابراهيم الشحاحدة ان سعر اللحم البلدي لم يتجاوز في الفترة الماضية 8 دنانير للكيلو الواحد.

وقال الشحاحدة في تصريحات لبرنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي ان الوزارة مستعدة للعيد الأضحى، وقدمت التسهيلات لضمان وصول الاضاحي بأسعار مناسبة.

وبين الوزير في تصريحات ان هذا العام شهد ادخال الماشية المستوردة على دفعتين، الأولى قبل رمضان وساعد ذلك على التخفيف من فاتورة الاعلاف.

وأشار الى ان الوزارة درست حاجة السوق وسوف ندخل الدفعة الثانية من اللحوم المستوردة قريبا.

ورفض الشحاحدة الحديث عن الأسعار مبينا انها ستكون بناء على العرض الطلب ، لكنها ستكون مناسبة للجميع.

وأضاف : لدينا في الوزارة من الطرق ما يضمن ان نكون مراقبين للأسعار وان لا تتجاوز حدودها المعقولة. وبين الوزير ان سنة 2019 اكثر سنة فيها نمو في صادرات الثروة الزراعية ، فقد تجاوزنا في نصف السنة مجموع صادرات العام الماضي بأكمله.

وقال الوزير ان القطاع الزراعي شهد مؤخرا إنجازات هامة ، فقد نما القطاع بنسبة 63% وتضاعف التصدير من الثروة الحيوانية ، واصبح لدينا اكتفاء ذاتي من سلع كنا نستوردها ، ونستهدف الآن 22 سلعة ليصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها.

وعن اجتماع السبت قال الوزير : جميع ممثلي الهيئات الزراعية دعيت الى الاجتماع الذي عقد السبت في مبنى وزارة الزراعة ، ولم نستثنى أحدا من الاجتماع ، والاجتماع حضره في جلسته الثانية وزراء من الحكومة ، تفهموا لجميع المطالب ، وتم الموافقة عليها جميعا.

وقال الوزير : "اتعهد بتنفيذ جميع التفاهمات التي تم التوصل اليها" .

واشار الى انه سيكون لقاء معه وزير المياه لترتيب ملفات الابار الارتوازية والمياه والمشاكل التي تواجهها.