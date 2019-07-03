بدء اعتصام المزارعين قرب رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:بدأ عدد من المزارعين الاعتصام قرب رئاسة الوزراء بعد رفض تجمع المزارعين الأردنيين الاتفاق الذي تم بين الحكومة ولجنة الزراعة والمياه النيابية.
وأصر التجمع على تنفيذ الاعتصام، معتبرا أن الاتفاق محاولة للالتفات على مطالب المزارعين وعدم استجابة الحكومة لها.
وقال المزارعون المعتصمون إن اجتماع أمس مع وزير الزراعة والمعنيين لم يحقق أدنى المطالب، وأن الاتفاق لا يحقق 5 بالمائة من المطالب، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام.
وتضمن الاتفاق تلبية جميع مطالب المزارعين المتمثلة في توفير برادات اردنية والسماح للبرادات الأجنبية بالتحميل أثناء العودة، وإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي، وتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء القطاع الزراعي من أثمان المياه المترتبة عليه.