شاب أردني مفقود في تركيا منذ أكثر من أسبوع

وطنا اليوم-عمان: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، متابعتها الحثيثة لظروف وملابسات فقدان شاب أردني في تركيا، أعلنت عائلته اختفائه عن الأنظار منذ أكثر من أسبوع.

وناشدت عائلة الشاب يزن آل الشيخ، كل من يحصل على معلومة حول ابنها المفقود في تركيا التواصل معهم أو إعلام وزارة الخارجية بذلك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية "نتابع القضية منذ لحظة ورودها إلينا".

وبحسب عائلة الشاب آل الشيخ، انقطع تواصلهم في ابنهم يزن منذ أكثر من أسبوع ولا يعلمون أي شيء عنه.