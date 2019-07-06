المعلمين تطالب وزير التربية بـ الاعتذار بسبب تغريدة

وطنا اليوم-عمان:طالبت نقابة المعلمين الأردنيين، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، بالاعتذار من المعلمين لأنه لم يذكرهم في "تغريدة الشكر" بعد انتهاء تصحيح أوراق التوجيهي.

وقال النقابة في بيان لها : "إن من الغرابة بمكان أن يشكر الوزير الفنيين والإداريين في تلك المراكز ويكتفي بالإشارة إلى المعلمين بكلمة و "غيرهم" معطوفة على الفنيين والإداريين، ولعل تبريره لفعلته المستنكرة هذه أشد أذى من ترك الأمر على ما هو عليه".

وأضاف البيان : " إن المعلمين الذين علّموا الوزراء ومن هم أعلى وظيفة منهم، لا ينتظرون شكرًا من أحد، لكنهم يأسفون أن يكون منهم وبينهم وزير لا يمثلهم، ولا ينتمي لمهنتهم السامية ورسالتهم العظيمة، ولا يستشعر الفضل والامتنان لمن علمه".

وتابعت النقابة: " "إن نقابتكم، إذ تستنكر هذا التصريح وترفض هذا الاستعلاء وأي تبرير له، تطالب الوزير بالاعتذار فورًا عما غرد به، وتطالب الحكومة ممثلة برئيس وزرائها بإعادة النظر بمواصفات وزير التربية والتعليم واشتراط أن يكون ممن عمل في ميدان التعليم وتشرف بغبار طباشير الغرفة الصفية".