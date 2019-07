الرئيسية | محليات الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة من الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة AT 260 الدار البيضاء 2019-07-14 06:50 2019-07-14 06:30 208 وصلت عرض RJ 705 جدة 2019-07-14 07:00 2019-07-14 06:14 120 وصلت عرض RJ 825 أربيل 2019-07-14 07:15 2019-07-14 08:28 13 وصلت عرض RJ 801 السليمانية 2019-07-14 08:00 2019-07-14 07:17 وصلت عرض TK 816 اسطنبول 2019-07-14 08:30 2019-07-14 08:30 ألغيت عرض RJ 745 الدمام 2019-07-14 08:35 2019-07-14 08:01 228 وصلت عرض EA 704 بغداد 2019-07-14 09:00 2019-07-14 08:49 وصلت عرض MS 719 القاهرة 2019-07-14 09:00 2019-07-14 08:52 226 هبطت عرض RJ 508 القاهرة 2019-07-14 09:00 2019-07-14 08:39 118 هبطت عرض RJ 735 الرياض 2019-07-14 09:00 2019-07-14 08:45 124 وصلت عرض FZ 147 دبي 2019-07-14 09:10 2019-07-14 09:10 ألغيت عرض RJ 649 الكويت 2019-07-14 09:10 2019-07-14 09:01 120 وصلت عرض RJ 305 العقبة 2019-07-14 09:15 2019-07-14 09:16 24 وصلت عرض RJ 343 تل أبيب 2019-07-14 09:15 2019-07-14 09:18 126 هبطت عرض RJ 613 دبي 2019-07-14 09:15 2019-07-14 08:48 وصلت عرض ME 310 بيروت 2019-07-14 09:20 2019-07-14 08:55 116 وصلت عرض FT 245 الاسكندرية 2019-07-14 09:30 2019-07-14 09:30 222 في الوقت المحدد عرض J9 251 الكويت 2019-07-14 09:30 2019-07-14 09:14 220 وصلت عرض RJ 623 أبوظبي 2019-07-14 09:30 2019-07-14 09:00 وصلت عرض EK 901 دبي 2019-07-14 09:35 2019-07-14 09:20 214 وصلت عرض RJ 651 الدوحة 2019-07-14 09:35 2019-07-14 09:40 110 في الوقت المحدد عرض RJ 811 بغداد 2019-07-14 09:35 2019-07-14 09:24 14 هبطت عرض FJR 801 أنطاليا 2019-07-14 10:00 2019-07-14 10:00 13 في الوقت المحدد عرض RJ 6101 أنطاليا 2019-07-14 10:15 2019-07-14 10:15 228 في الوقت المحدد عرض G9 337 الشارقة 2019-07-14 10:25 2019-07-14 10:10 226 في الوقت المحدد عرض RJ 502 القاهرة 2019-07-14 10:30 2019-07-14 10:30 124 في الوقت المحدد عرض R5 1814 شرم الشيخ 2019-07-14 11:00 2019-07-14 11:00 في الوقت المحدد عرض R5 282 الكويت 2019-07-14 11:00 2019-07-14 12:45 تأخرت عرض KU 561 الكويت 2019-07-14 11:15 2019-07-14 10:55 220 في الوقت المحدد عرض QR 402 الدوحة 2019-07-14 11:25 2019-07-14 11:25 116 في الوقت المحدد عرض G9 331 الشارقة 2019-07-14 11:50 2019-07-14 11:28 226 في الوقت المحدد عرض GF 971 البحرين 2019-07-14 11:50 2019-07-14 11:50 120 في الوقت المحدد عرض SV 631 جدة 2019-07-14 12:45 2019-07-14 12:45 204 في الوقت المحدد عرض PC 1710 أنقرة 2019-07-14 12:50 2019-07-14 12:50 202 في الوقت المحدد عرض EY 513 أبوظبي 2019-07-14 12:55 2019-07-14 12:55 214 في الوقت المحدد عرض LN 282 معيتيقة 2019-07-14 13:30 2019-07-14 13:30 23 في الوقت المحدد عرض GF 975 البحرين 2019-07-14 13:50 2019-07-14 13:50 ألغيت عرض ME 314 بيروت 2019-07-14 14:25 2019-07-14 14:25 116 في الوقت المحدد عرض RJ 733 الرياض 2019-07-14 14:35 2019-07-14 14:35 120 في الوقت المحدد عرض XY 551 جدة 2019-07-14 14:50 2019-07-14 14:50 204 في الوقت المحدد عرض OS 853 فيينا 2019-07-14 14:55 2019-07-14 14:55 104 في الوقت المحدد عرض SV 633 الرياض 2019-07-14 15:00 2019-07-14 15:00 220 في الوقت المحدد عرض RJ 611 دبي 2019-07-14 15:10 2019-07-14 15:10 132 في الوقت المحدد عرض RJ 262 نيويورك 2019-07-14 15:20 2019-07-14 15:20 110 في الوقت المحدد عرض RJ 504 القاهرة 2019-07-14 15:30 2019-07-14 15:30 130 في الوقت المحدد عرض RJ 132 أثينا 2019-07-14 15:45 2019-07-14 15:45 126 في الوقت المحدد عرض RJ 264 شيكاغو 2019-07-14 15:45 2019-07-14 16:00 تأخرت عرض RJ 166 اسطنبول 2019-07-14 15:50 2019-07-14 15:50 في الوقت المحدد عرض EK 903 دبي 2019-07-14 15:55 2019-07-14 15:55 226 في الوقت المحدد عرض EY 515 أبوظبي 2019-07-14 15:55 2019-07-14 15:55 ألغيت عرض EY 515 أبوظبي 2019-07-14 15:55 2019-07-14 15:55 في الوقت المحدد عرض RJ 621 أبوظبي 2019-07-14 15:55 2019-07-14 15:55 118 في الوقت المحدد عرض E5 631 شرم الشيخ 2019-07-14 16:10 2019-07-14 16:10 202 في الوقت المحدد عرض RJ 653 الدوحة 2019-07-14 16:25 2019-07-14 16:25 في الوقت المحدد عرض R5 262 اسطنبول 2019-07-14 17:00 2019-07-14 18:45 تأخرت عرض R5 264 اسطنبول 2019-07-14 17:00 2019-07-14 17:00 في الوقت المحدد عرض WY 413 مسقط 2019-07-14 17:30 2019-07-14 17:30 ألغيت عرض ME 312 بيروت 2019-07-14 18:00 2019-07-14 18:00 110 في الوقت المحدد عرض KU 563 الكويت 2019-07-14 18:20 2019-07-14 18:20 204 في الوقت المحدد عرض IA 163 بغداد 2019-07-14 18:30 2019-07-14 18:30 208 في الوقت المحدد عرض R5 668 الشارقة 2019-07-14 19:00 2019-07-14 19:00 في الوقت المحدد عرض MS 701 القاهرة 2019-07-14 19:10 2019-07-14 19:10 112 في الوقت المحدد عرض RJ 552 تونس 2019-07-14 19:15 2019-07-14 19:15 في الوقت المحدد عرض QR 400 الدوحة 2019-07-14 19:45 2019-07-14 19:45 226 في الوقت المحدد عرض RJ 345 تل أبيب 2019-07-14 19:55 2019-07-14 19:55 في الوقت المحدد عرض RJ 128 فيينا 2019-07-14 20:00 2019-07-14 20:00 في الوقت المحدد عرض SV 637 الرياض 2019-07-14 20:00 2019-07-14 20:00 202 في الوقت المحدد عرض RJ 102 روما 2019-07-14 20:05 2019-07-14 20:05 في الوقت المحدد عرض RJ 178 موسكوو 2019-07-14 20:20 2019-07-14 20:20 في الوقت المحدد عرض GF 973 البحرين 2019-07-14 20:30 2019-07-14 20:30 116 في الوقت المحدد عرض R5 204 بيروت 2019-07-14 20:50 2019-07-14 20:50 في الوقت المحدد عرض RJ 126 فرانكفورت 2019-07-14 20:55 2019-07-14 20:55 في الوقت المحدد عرض RJ 116 كوبنهاغن 2019-07-14 21:00 2019-07-14 21:00 في الوقت المحدد عرض FZ 143 دبي 2019-07-14 21:10 2019-07-14 21:10 208 في الوقت المحدد عرض G9 339 الشارقة 2019-07-14 21:10 2019-07-14 21:10 204 في الوقت المحدد عرض RJ 34 ماستريخت 2019-07-14 21:15 2019-07-14 21:15 في الوقت المحدد عرض RJ 152 أمستردام 2019-07-14 21:20 2019-07-14 21:20 في الوقت المحدد عرض J9 253 الكويت 2019-07-14 21:30 2019-07-14 21:30 214 في الوقت المحدد عرض RJ 731 الرياض 2019-07-14 21:30 2019-07-14 21:30 في الوقت المحدد عرض XY 253 الرياض 2019-07-14 21:55 2019-07-14 21:55 228 في الوقت المحدد عرض RJ 108 برشلونة 2019-07-14 22:00 2019-07-14 22:00 في الوقت المحدد عرض RJ 118 باريس شارل ديغول 2019-07-14 22:00 2019-07-14 22:00 في الوقت المحدد عرض RJ 404 بيروت 2019-07-14 22:10 2019-07-14 22:10 في الوقت المحدد عرض RJ 506 القاهرة 2019-07-14 22:10 2019-07-14 22:10 في الوقت المحدد عرض SV 635 جدة 2019-07-14 22:10 2019-07-14 22:10 220 في الوقت المحدد عرض RJ 110 مدريد 2019-07-14 22:25 2019-07-14 22:25 في الوقت المحدد عرض RJ 168 اسطنبول 2019-07-14 22:25 2019-07-14 22:25 في الوقت المحدد عرض RJ 741 الدمام 2019-07-14 22:35 2019-07-14 22:35 في الوقت المحدد عرض G9 333 الشارقة 2019-07-14 22:45 2019-07-14 22:45 في الوقت المحدد عرض BA 147 لندن 2019-07-14 23:20 2019-07-14 23:20 202 في الوقت المحدد عرض WY 411 مسقط 2019-07-14 23:30 2019-07-14 23:30 124 في الوقت المحدد عرض TK 812 اسطنبول 2019-07-14 23:40 2019-07-14 23:40 204 في الوقت المحدد عرض RJ 615 دبي 2019-07-14 23:45 2019-07-14 23:45 في الوقت المحدد عرض AF 452 باريس شارل ديغول 2019-07-14 23:50 2019-07-14 23:50 210 في الوقت المحدد عرض FJR 303 اسطنبول 2019-07-15 00:05 2019-07-15 00:05 في الوقت المحدد عرض RJ 112 لندن 2019-07-15 00:10 2019-07-15 00:10 في الوقت المحدد عرض EK 905 دبي 2019-07-15 00:15 2019-07-15 00:15 214 في الوقت المحدد عرض PS 761 كييف 2019-07-15 00:25 2019-07-15 00:25 208 في الوقت المحدد عرض A9 2761 باتومي 2019-07-15 00:30 2019-07-15 00:30 220 في الوقت المحدد عرض R5 274 اسطنبول 2019-07-15 00:30 2019-07-15 01:45 في الوقت المحدد عرض FZ 5141 دبي جبل علي 2019-07-15 00:55 2019-07-15 00:55 ألغيت عرض PC 896 وارسو 2019-07-15 01:05 2019-07-15 01:05 222 في الوقت المحدد عرض RJ 341 تل أبيب 2019-07-15 01:15 2019-07-15 01:15 في الوقت المحدد عرض RJ 406 بيروت 2019-07-15 01:20 2019-07-15 01:20 في الوقت المحدد عرض RJ 303 العقبة 2019-07-15 01:25 2019-07-15 01:25 في الوقت المحدد عرض RJ 701 جدة 2019-07-15 01:25 2019-07-15 01:25 في الوقت المحدد عرض MS 739 القاهرة 2019-07-15 01:40 2019-07-15 01:40 210 في الوقت المحدد عرض RJ 821 أربيل 2019-07-15 01:40 2019-07-15 01:40 في الوقت المحدد عرض RJ 641 الكويت 2019-07-15 01:50 2019-07-15 01:50 في الوقت المحدد عرض A3 940 أثينا 2019-07-15 02:00 2019-07-15 02:00 220 في الوقت المحدد عرض RJ 162 اسطنبول 2019-07-15 02:05 2019-07-15 02:05 في الوقت المحدد عرض LH 692 فرانكفورت 2019-07-15 02:10 2019-07-15 02:10 104 في الوقت المحدد عرض PC 1800 أنطاليا 2019-07-15 02:55 2019-07-15 02:55 222 في الوقت المحدد عرض AZ 820 روما 2019-07-15 03:00 2019-07-15 03:00 216 ألغيت عرض RO 187 بوخارست 2019-07-15 03:10 2019-07-15 03:10 132 في الوقت المحدد عرض RJ 817 بغداد 2019-07-15 03:30 2019-07-15 03:30 في الوقت المحدد عرض 8Q 1382 اسطنبول 2019-07-15 04:05 2019-07-15 04:05 في الوقت المحدد عرض TK 814 اسطنبول 2019-07-15 04:15 2019-07-15 04:15 204 في الوقت المحدد عرض RJ 183 هونغ كونغ 2019-07-15 05:10 2019-07-15 05:10 في الوقت المحدد عرض RJ 408 بيروت 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 705 جدة 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 825 أربيل 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 843 النجف العراق 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 723 المدينة المنورة 2019-07-15 08:00 2019-07-15 08:00 في الوقت المحدد عرض TK 816 اسطنبول 2019-07-15 08:30 2019-07-15 08:30 في الوقت المحدد عرض RJ 745 الدمام 2019-07-15 08:35 2019-07-15 08:35 في الوقت المحدد عرض RJ 266 شيكاغو 2019-07-15 08:40 2019-07-15 08:40 في الوقت المحدد عرض MS 719 القاهرة 2019-07-15 09:00 2019-07-15 09:00 216 في الوقت المحدد عرض RJ 508 القاهرة 2019-07-15 09:00 2019-07-15 09:00 في الوقت المحدد عرض RJ 735 الرياض 2019-07-15 09:00 2019-07-15 09:00 في الوقت المحدد عرض FZ 147 دبي 2019-07-15 09:10 2019-07-15 09:10 ألغيت عرض RJ 643 الكويت 2019-07-15 09:10 2019-07-15 09:10 في الوقت المحدد عرض RJ 343 تل أبيب 2019-07-15 09:15 2019-07-15 09:15 في الوقت المحدد عرض RJ 613 دبي 2019-07-15 09:15 2019-07-15 09:15 في الوقت المحدد عرض ME 310 بيروت 2019-07-15 09:20 2019-07-15 09:20 226 في الوقت المحدد عرض المغادرة رقم الرحلة إلى الموعد المقرر الموعد المتوقع البوابة الحالة خارطة الرحلة RJ 304 العقبة 2019-07-14 07:00 2019-07-14 07:12 1 غادرت عرض RJ 342 تل أبيب 2019-07-14 07:00 2019-07-14 07:02 124 غادرت عرض RJ 501 القاهرة 2019-07-14 07:00 2019-07-14 07:02 104 غادرت عرض AT 261 الدار البيضاء 2019-07-14 07:50 2019-07-14 08:10 208 غادرت عرض BA 146 لندن 2019-07-14 08:00 2019-07-14 08:20 202 غادرت عرض R5 1813 شرم الشيخ 2019-07-14 08:00 2019-07-14 08:07 24 غادرت عرض RJ 610 دبي 2019-07-14 08:00 2019-07-14 08:05 120 غادرت عرض RJ 620 أبوظبي 2019-07-14 08:50 2019-07-14 09:30 13 الذهاب إلى البوابة عرض RJ 732 الرياض 2019-07-14 09:15 2019-07-14 09:15 228 الذهاب إلى البوابة عرض TK 817 اسطنبول 2019-07-14 09:25 2019-07-14 09:25 ألغيت عرض EA 704 بغداد 2019-07-14 10:00 2019-07-14 10:00 14 الصعود عرض FZ 148 دبي 2019-07-14 10:00 2019-07-14 10:00 ألغيت عرض MS 720 القاهرة 2019-07-14 10:00 2019-07-14 10:00 226 في الوقت المحدد عرض J9 252 الكويت 2019-07-14 10:10 2019-07-14 10:10 220 الصعود عرض ME 311 بيروت 2019-07-14 10:15 2019-07-14 10:15 116 في الوقت المحدد عرض RJ 33 ماستريخت 2019-07-14 10:15 2019-07-14 10:15 في الوقت المحدد عرض RJ 652 الدوحة 2019-07-14 10:15 2019-07-14 10:15 126 في الوقت المحدد عرض RJ 131 أثينا 2019-07-14 10:25 2019-07-14 10:25 124 في الوقت المحدد عرض AH 4065 الجزائر 2019-07-14 10:30 2019-07-14 10:30 24 في الوقت المحدد عرض FT 246 الاسكندرية 2019-07-14 10:30 2019-07-14 10:30 222 في الوقت المحدد عرض RJ 165 اسطنبول 2019-07-14 10:30 2019-07-14 10:30 14 في الوقت المحدد عرض RJ 177 موسكوو 2019-07-14 10:35 2019-07-14 10:35 13 في الوقت المحدد عرض RJ 125 فرانكفورت 2019-07-14 10:40 2019-07-14 10:40 130 في الوقت المحدد عرض RJ 263 شيكاغو 2019-07-14 10:40 2019-07-14 10:40 106 في الوقت المحدد عرض RJ 115 كوبنهاغن 2019-07-14 10:45 2019-07-14 10:45 12 في الوقت المحدد عرض RJ 117 باريس شارل ديغول 2019-07-14 10:45 2019-07-14 10:45 120 في الوقت المحدد عرض RJ 151 أمستردام 2019-07-14 10:45 2019-07-14 10:45 132 في الوقت المحدد عرض RJ 551 تونس 2019-07-14 10:45 2019-07-14 10:45 22 في الوقت المحدد عرض RJ 109 مدريد 2019-07-14 10:55 2019-07-14 10:55 118 في الوقت المحدد عرض EK 902 دبي 2019-07-14 11:05 2019-07-14 11:05 214 في الوقت المحدد عرض G9 338 الشارقة 2019-07-14 11:05 2019-07-14 11:05 226 في الوقت المحدد عرض RJ 261 نيويورك 2019-07-14 11:30 2019-07-14 11:30 110 في الوقت المحدد عرض RJ 101 روما 2019-07-14 11:45 2019-07-14 11:45 228 في الوقت المحدد عرض RJ 107 برشلونة 2019-07-14 11:45 2019-07-14 11:45 126 في الوقت المحدد عرض RJ 127 فيينا 2019-07-14 11:45 2019-07-14 11:45 24 في الوقت المحدد عرض R5 261 اسطنبول 2019-07-14 12:00 2019-07-14 13:45 23 تأخرت عرض R5 263 اسطنبول 2019-07-14 12:00 2019-07-14 12:00 24 في الوقت المحدد عرض R5 667 الشارقة 2019-07-14 12:00 2019-07-14 12:00 22 في الوقت المحدد عرض RJ 111 لندن 2019-07-14 12:00 2019-07-14 12:00 204 في الوقت المحدد عرض RJ 503 القاهرة 2019-07-14 12:00 2019-07-14 12:00 124 في الوقت المحدد عرض G9 332 الشارقة 2019-07-14 12:30 2019-07-14 12:30 226 في الوقت المحدد عرض KU 562 الكويت 2019-07-14 12:30 2019-07-14 12:30 220 في الوقت المحدد عرض GF 972 البحرين 2019-07-14 12:35 2019-07-14 12:35 120 في الوقت المحدد عرض QR 403 الدوحة 2019-07-14 12:40 2019-07-14 12:40 116 في الوقت المحدد عرض PC 1711 أنقرة 2019-07-14 13:30 2019-07-14 13:30 202 في الوقت المحدد عرض SV 632 جدة 2019-07-14 14:00 2019-07-14 14:00 204 في الوقت المحدد عرض GF 976 البحرين 2019-07-14 14:35 2019-07-14 14:35 ألغيت عرض EY 514 أبوظبي 2019-07-14 14:45 2019-07-14 14:45 214 في الوقت المحدد عرض LN 283 معيتيقة 2019-07-14 15:00 2019-07-14 15:00 23 في الوقت المحدد عرض ME 315 بيروت 2019-07-14 15:15 2019-07-14 15:15 116 في الوقت المحدد عرض XY 552 جدة 2019-07-14 15:40 2019-07-14 15:40 204 في الوقت المحدد عرض SV 634 الرياض 2019-07-14 16:05 2019-07-14 16:05 220 في الوقت المحدد عرض OS 854 فيينا 2019-07-14 16:10 2019-07-14 16:10 104 في الوقت المحدد عرض RJ 730 الرياض 2019-07-14 16:15 2019-07-14 16:15 120 في الوقت المحدد عرض RJ 614 دبي 2019-07-14 16:35 2019-07-14 16:35 في الوقت المحدد عرض E5 632 شرم الشيخ 2019-07-14 16:50 2019-07-14 16:50 202 في الوقت المحدد عرض RJ 740 الدمام 2019-07-14 17:00 2019-07-14 17:00 في الوقت المحدد عرض RJ 167 اسطنبول 2019-07-14 17:10 2019-07-14 17:10 110 في الوقت المحدد عرض RJ 344 تل أبيب 2019-07-14 17:25 2019-07-14 17:25 104 في الوقت المحدد عرض RJ 403 بيروت 2019-07-14 17:35 2019-07-14 17:35 118 في الوقت المحدد عرض RJ 505 القاهرة 2019-07-14 17:40 2019-07-14 17:40 126 في الوقت المحدد عرض EY 516 أبوظبي 2019-07-14 17:55 2019-07-14 17:55 ألغيت عرض EY 516 أبوظبي 2019-07-14 17:55 2019-07-14 17:55 في الوقت المحدد عرض EK 904 دبي 2019-07-14 18:00 2019-07-14 18:00 226 في الوقت المحدد عرض R5 203 بيروت 2019-07-14 18:00 2019-07-14 18:00 23 في الوقت المحدد عرض R5 273 اسطنبول 2019-07-14 18:30 2019-07-14 19:45 24 تأخرت عرض FJR 302 اسطنبول 2019-07-14 18:50 2019-07-14 18:50 13 في الوقت المحدد عرض ME 313 بيروت 2019-07-14 18:50 2019-07-14 18:50 110 في الوقت المحدد عرض WY 414 مسقط 2019-07-14 19:10 2019-07-14 19:10 104 ألغيت عرض IA 164 بغداد 2019-07-14 19:30 2019-07-14 19:30 208 في الوقت المحدد عرض KU 564 الكويت 2019-07-14 19:35 2019-07-14 19:35 204 في الوقت المحدد عرض MS 702 القاهرة 2019-07-14 20:10 2019-07-14 20:10 112 في الوقت المحدد عرض RJ 700 جدة 2019-07-14 20:15 2019-07-14 20:15 في الوقت المحدد عرض RJ 640 الكويت 2019-07-14 20:50 2019-07-14 20:50 في الوقت المحدد عرض QR 401 الدوحة 2019-07-14 21:05 2019-07-14 21:05 226 في الوقت المحدد عرض RJ 405 بيروت 2019-07-14 21:05 2019-07-14 21:05 في الوقت المحدد عرض SV 638 الرياض 2019-07-14 21:10 2019-07-14 21:10 202 في الوقت المحدد عرض GF 974 البحرين 2019-07-14 21:15 2019-07-14 21:15 116 في الوقت المحدد عرض RJ 622 أبوظبي 2019-07-14 21:30 2019-07-14 21:30 في الوقت المحدد عرض G9 330 الشارقة 2019-07-14 21:50 2019-07-14 21:50 204 في الوقت المحدد عرض RJ 161 اسطنبول 2019-07-14 22:00 2019-07-14 22:00 في الوقت المحدد عرض FZ 144 دبي 2019-07-14 22:10 2019-07-14 22:10 208 في الوقت المحدد عرض J9 254 الكويت 2019-07-14 22:10 2019-07-14 22:10 214 في الوقت المحدد عرض RJ 135 لارنكا 2019-07-14 22:15 2019-07-14 22:15 في الوقت المحدد عرض XY 254 الرياض 2019-07-14 22:50 2019-07-14 22:50 228 في الوقت المحدد عرض RJ 340 تل أبيب 2019-07-14 23:00 2019-07-14 23:00 في الوقت المحدد عرض RJ 642 الكويت 2019-07-14 23:15 2019-07-14 23:15 في الوقت المحدد عرض RJ 816 بغداد 2019-07-14 23:20 2019-07-14 23:20 في الوقت المحدد عرض G9 334 الشارقة 2019-07-14 23:25 2019-07-14 23:25 222 في الوقت المحدد عرض RJ 507 القاهرة 2019-07-14 23:30 2019-07-14 23:30 في الوقت المحدد عرض RJ 612 دبي 2019-07-14 23:30 2019-07-14 23:30 في الوقت المحدد عرض SV 636 جدة 2019-07-14 23:30 2019-07-14 23:30 220 في الوقت المحدد عرض RJ 734 الرياض 2019-07-15 00:30 2019-07-15 00:30 في الوقت المحدد عرض RJ 407 بيروت 2019-07-15 00:55 2019-07-15 00:55 في الوقت المحدد عرض RJ 650 الدوحة 2019-07-15 00:55 2019-07-15 00:55 في الوقت المحدد عرض RJ 722 المدينة المنورة 2019-07-15 00:55 2019-07-15 00:55 في الوقت المحدد عرض RJ 824 أربيل 2019-07-15 00:55 2019-07-15 00:55 في الوقت المحدد عرض RJ 744 الدمام 2019-07-15 01:15 2019-07-15 01:15 في الوقت المحدد عرض A9 2762 باتومي 2019-07-15 01:30 2019-07-15 01:30 220 في الوقت المحدد عرض AF 487 باريس شارل ديغول 2019-07-15 01:40 2019-07-15 01:40 210 في الوقت المحدد عرض WY 412 مسقط 2019-07-15 01:45 2019-07-15 01:45 124 في الوقت المحدد عرض FZ 5142 دبي جبل علي 2019-07-15 01:55 2019-07-15 01:55 ألغيت عرض EK 906 دبي 2019-07-15 02:05 2019-07-15 02:05 214 في الوقت المحدد عرض TK 815 اسطنبول 2019-07-15 02:10 2019-07-15 02:10 204 في الوقت المحدد عرض RJ 180 بانكوك 2019-07-15 02:30 2019-07-15 02:30 106 في الوقت المحدد عرض RJ 842 النجف العراق 2019-07-15 02:40 2019-07-15 02:40 في الوقت المحدد عرض RJ 269 مونتريال 2019-07-15 03:01 2019-07-15 03:01 في الوقت المحدد عرض LH 693 فرانكفورت 2019-07-15 03:10 2019-07-15 03:10 104 في الوقت المحدد عرض RJ 33 ماستريخت 2019-07-15 03:30 2019-07-15 03:30 في الوقت المحدد عرض PS 762 كييف 2019-07-15 03:45 2019-07-15 03:45 208 في الوقت المحدد عرض PC 1801 أنطاليا 2019-07-15 03:55 2019-07-15 03:55 222 في الوقت المحدد عرض RO 188 بوخارست 2019-07-15 03:55 2019-07-15 03:55 132 في الوقت المحدد عرض A3 941 أثينا 2019-07-15 04:00 2019-07-15 04:00 220 في الوقت المحدد عرض RJ 830 البصرة 2019-07-15 04:00 2019-07-15 04:00 في الوقت المحدد عرض AZ 821 روما 2019-07-15 04:20 2019-07-15 04:20 216 ألغيت عرض MS 740 القاهرة 2019-07-15 04:30 2019-07-15 04:30 210 في الوقت المحدد عرض RJ 708 جدة 2019-07-15 04:40 2019-07-15 04:40 في الوقت المحدد عرض 8Q 1383 اسطنبول 2019-07-15 04:55 2019-07-15 04:55 في الوقت المحدد عرض RJ 810 بغداد 2019-07-15 05:25 2019-07-15 05:25 في الوقت المحدد عرض TK 813 اسطنبول 2019-07-15 06:25 2019-07-15 06:25 204 في الوقت المحدد عرض R5 2251 أنطاليا 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 304 العقبة 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 342 تل أبيب 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض RJ 501 القاهرة 2019-07-15 07:00 2019-07-15 07:00 في الوقت المحدد عرض BA 146 لندن 2019-07-15 08:00 2019-07-15 08:00 202 في الوقت المحدد عرض RJ 610 دبي 2019-07-15 08:00 2019-07-15 08:00 في الوقت المحدد عرض RJ 728 المدينة المنورة 2019-07-15 08:25 2019-07-15 08:25 في الوقت المحدد عرض RJ 620 أبوظبي 2019-07-15 08:50 2019-07-15 08:50 في الوقت المحدد عرض R5 611 بغداد 2019-07-15 09:00 2019-07-15 09:00 في الوقت المحدد عرض TK 817 اسطنبول 2019-07-15 09:25 2019-07-15 09:25 في الوقت المحدد عرض

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر