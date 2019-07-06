الرئيسية | محليات انطلاقة الورش التعريفية لمعرض بنت بلادي

البرماوي :- نسعى الى استدامة المعرض سنويا ، وانتشاره على امتداد الاردن . وطنا اليوم-عمان - انطلقت في مركز زارة اكسبو – فندق حياة عمان اليوم السبت اولى الورش التعريفية لمبادرة معرض " بنت بلادي " ، حيث قدم الرئيس التنفيذي للشركة العربية لتنظيم المؤتمرات والمعارض المؤسس للمبادرة بلال البرماوي ، عرضا حول فلسفة المبادرة ، ومراحل انجازها وصولا الى يوم الافتتاح تحت رعاية جلالة الملكة الملكة رانيا العبدالله المعظمة يوم الاربعاء 17 من تموز ويستمر المعرض حتى 20 من هذا الشهر .

وقال البرماوي :- ان انطلاقة المبادرة أنبثقت من المسؤولية الاجتماعية التي يجب على القطاع الخاص القيام بها اتجاه المجتمع الاردني ، ونسعى الى مأسسة العمل في هذه المبادرة تجاه تمكين المرأة الاردنية اقتصاديا ، وان رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله للمبادرة اعطانا الدافع نحو نحو المزيد من العمل والاصرار على توسيع الرقعة الجغرافية في ارسال هذا المعرض تجاه محافظات المملكة واقاليم الشمال والجنوب والوسط .

وكانت الدكتورة امل حداد عضو اللجنة العليا قدمت مجموعة من النصائح والارشادات المتعلقة بعرض المنتجات فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية ، مشيرة الى حجم المشاركات وتنوعها ، وان المبادرة ستقدم جوائز بافضل جناح لكل قطاع ، بناء على لجان التقييم التي تضمك نخبة من اهل الاختصاص في كل قطاع من القطاعات المشاركة في المبادرة .

وخلال الحوار الذي جرى ما بين المشاركات واللجنة المنظمة ، تقدمت المشاركات بالشكر والتقدير لهذه المبادرة الوطنية المجانية غير المسبوقة ، وتقدمن بمجموعة من الملاحظات التي تشكل تحديات للمرأة المنتجة ، خصوصا فيما يتعلق بالرخص اللازمة للتصنيع او التسويق ، وما يمكن ان تقدمه المبادره لهم في ايصال مثل هذه الصعوبات للجهات المعنية للخروج بتسهيلات وحلول تتعلق بهذه التحديات .

هذا وتعد مبادرة "ﺑﻨﺖ ﺑﻼدي" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛبر ﺗﺠﻤﻊ ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى المملكة اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﻨﻰ دﻋﻢ المرأة اﻷردﻧﻴﺔ المنتجة في المملكة؛ وذﻟﻚ بمنحهن ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻦ، وﺧﻠْﻖ ﻓﺮص اسثمارية ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻦ واﻟﺒﻴﻊ المباشر ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، وﻓﺘﺢ ﻓﺮص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دورات وورش ﻋﻤﻞ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ على أداﺋﻬﻦ وإدارة ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻦ وأﻋماﻟﻬﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ على ﻧﺤﻮ ﻋﻤلي ﻣﺘﻄﻮر ﺳﺎع الى زﻳﺎدة خبراتهن لمواﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ في الفترة الممتدة بين " 17-20 تموز ﻣﻦ ﻋﺎم 2019 "في ﻣﺮﻛﺰ" زارا ﻟﻠﻤﻌﺎرض- ﻓﻨﺪق ﺣﻴﺎة عمان".









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