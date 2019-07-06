القبض على ٢٦ من مروجي وحائزي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة

وطنا اليوم ـ عمان

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال انتشارهم الواسع في كافة مناطق المملكة عملوا خلال الأيام القليلة الماضية على متابعة معلومات حول عدد من مروجي وحائزي المواد المخدرة ، ونفذوا عدداً من الحملات الأمنية تمكنوا عبرها من إلقاء القبض على ٢٦ شخصاً منهم وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة و أربعة أسلحة نارية.



واضاف الناطق الإعلامي أن من بين المقبوض عليهم خلال تلك الحملات ١١ شخصاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من العاصمة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة و أربعة أسلحة نارية من خلال ١١ قضية منفصلة توزعت على مناطق جنوب وشمال وشرق ووسط العاصمة ، حيث القي القبض على ثلاثة أشخاص جنوب العاصمة من بينهم اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة الزهور وتبين انهما مطلوبان وضبط بحوزة أحدهما ٨ كفوف حشيش و ٥٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والآخر ضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة ، والثالث ألقي القبض عليه في منطقة خريبة السوق وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي، كما ألقي القبض على اثنين في منطقتي طبربور وضاحية الرشيد شمال العاصمة أحدهما بحوزته سلاح ناري.



أما وسط العاصمة فقد ألقي القبض فيها على ثلاثة أشخاص ضمن ثلاث قضايا في مناطق الوحدات وأم أذينة وجبل القصور وضبطت بحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة ، فيما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص آخرين شرق العاصمة ، اثنان القي القبض عليهما ضمن قضيتين منفصلتين في منطقة القويسمة وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ، كما أن أحدهما كان بحوزته سلاحان ناريان، في حين أن الثالث ألقي القبض عليه داخل منزله في منطقة الذراع الغربي وبحوزته كمية من بودرة الحشيش المخدرة.



وفي مطار الملكة علياء الدولي اشتبه العاملون في فرع مكافحة المخدرات هناك بأحد الطرود القادمة على متن إحدى الرحلات من دولة أجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن السريع ، وبتفتيش الطرد تبين أنه يحتوي على ثلاث علب لمواد غذائية مخلوطة بمادة الحشيش المخدرة ، كما ويحتوي الطرد على انبوبتين زجاجيتين لسجائر الكترونية وبداخلهما كمية من زيت الحشيش المخدر.



كما وتعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات خلال حملاتها على مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء مع خمس قضايا منفصلة القت القبض خلالها على ستة أشخاص أحدهم من جنسية عربية، ومن بينهم اثنان القي القبض عليهما داخل أحد المنازل في حي الحسين ، في حين ألقي القبض على الباقين في مناطق السخنة وحي الزواهرة ووادي الحجر والمجمع القديم ، وضبطت بحوزتهم جميعاً كميات متفرقة من المواد والحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.



أما عن باقي المناطق في المملكة فقد ألقي القبض على أربعة أشخاص في إقليم الشمال ، من بينهم شخصان القي القبض عليهما في مدينة اربد ضمن قضيتين منفصلتين وشخص في منطقة عنجرة في محافظة عجلون وآخر ألقي القبض عليه في محافظة المفرق وضبطت بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة، وفي إقليم الوسط ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم شخصان في محافظة البلقاء والثالث في منطقة حنينا بمحافظة مادبا وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، في حين ألقي القبض على شخصين جنوب المملكة في محافظتي الطفيلة ومعان وتبين أن بحق كل منهما أربعة طلبات وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.



جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.