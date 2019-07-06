الرئيسية | محليات د. وليد المعاني يعدل تغريدته ويضم المعلمين

وطنا اليوم ـ عمان اعاد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد المعاني تغريدته مجددا عبر تويتر بعد انتقاد المعلمين عدم ذكر اسمهم بالشكر بمناسبة الانتهاء من تصحيح دفاتر امتحان التوجيهي.



وبدأت القصة عندما نشر المعاني صباح اليوم السبت تغريدة قال فيها "أما وقد أنهت مراكز تصحيح دفاتر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أعمالها في المباحث جميعها فإني أقول لمن عمل في تلك المراكز من رؤساء وفنيين وإداريين وغيرهم: تحملتم عبء الأمانة وثقل المسؤولية وأديتم واجبكم بكل حرفية اقتدار، فبوركت جهودكم، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان".



المعلمون ضجوا على تغريدة الوزير بسبب عدم ذكرهم في الشكر، الامر الذي دعا الوزير المعاني الى توضيح ذلك في تغريدة لاحقة قال فيها، "المعلمون هم الفنيون الدين ذكروا، اما غيرهم فهم كل من ساعد في العملية من اجهزة أمنية ومساندة وغيرها".



وفيما بعد نشر الوزير المعاني تغريدة ثالثة اعاد فيها الشكر مجددا بعد أن ضم المعلمين الى القائمة.



وقال في تغريدته "أما وقد أنهت مراكز تصحيح دفاتر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أعمالها في المباحث جميعها فإني أقول لمن عمل في تلك المراكز من رؤساء ومعلمين وإداريين وغيرهم: تحملتم عبء الأمانة وثقل المسؤولية وأديتم واجبكم بكل حرفية اقتدار، فبوركت جهودكم، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان".

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