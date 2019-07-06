النائب بني مصطفى: هناك عدة قوانين تؤثر بالقطاع السياحي بشكل غير مباشر

قالت النائب وفاء بني مصطفي خلال خلال مداخله لها بمؤتمر تعزيز المنتج السياحي في الاردن ان هناك عدة قوانين تؤثر بالقطاع السياحي بشكل غير مباشر.

واضافت ان تلك القوانين هي قانون الضريبة ، و قانون الصحة ، و قانون مؤسسة الغذاء والدواء ، و قانون تشجيع الاستثمار و قانون البلديات و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذه القوانين .

واشارت بني مصطفى الى ان اغفال النص على عدد من القطاعات والنشاطات السياحية التي نشأت حديثا والتي بحاجة الى أضافتها الى التشريعات السياحية، فعلى سبيل المثال تطورت شركات المشاركة بالوقت، وزاد الطلب على سياحة المغامرات وسياحة الفعاليات وسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة والسياحة البيئية والجيولوجية وغيرها وبالتالي لا بد من أضافة هذه النشاطات السياحية الجديدة الى التشريعات السياحية.

واوضحت ان ابرز التحديات التي تواجة السياحة في الاردن هي : عدم قوننة التعاملات السياحية الالكترونية التي تتم عبر الإنترنت بالرغم من التطور الهائل في حجم السياحة الالكترونية على المستوى العالمي والإقليمي، حيث تشير الإحصاءات العالمية الى ان الدخل لسنوي المتأتي من التعاملات السياحية عبر الإنترنت يتجاوز 340 مليار دولار عبر العالم ، و قصور التعريف الوارد للدليل السياحي حسب نظام أدلاء السياح رقم (34) لسنة 1998.

وبينت ان الدليل السياحي يعرف بأنه الشخص الذي يمارس أعمال ارشاد السياح ومرافقتهم لمختلف الأماكن السياحية والأثرية في المملكة وتزويدهم بالمعلومات عنها»، لافتة الى ان هذا التعريف بحاجة الى تعديل جذري فالدليل كما هو متعارف عليه الا يقتصر عمله على ارشاد ومرافقة السياح بل وظيفته الأساسية هو تفسير المواقع والإرث المتعلق بهذه المواقع سواء كان ارثه طبيعيا أو ثقافيا للسياح.