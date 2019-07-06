الرئيسية | محليات الفلكي الأردني مجاهد يوضح حقيقة ما تم تداوله حول وجود عاصفة شمسية تضرب الأرض

وطنا اليوم ـ عمان أوضح الفلكي الاردني عماد مجاهد، حقيقة ما تناولته وسائل إعلام دولية ومحلية، حول احتمالية ان تضرب الارض عاصفة شمسية ستؤثر على شبكات الكهرباء بصورة كارثية.



وأكد مجاهد في تصريح له أن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة، خاصة وان الصورة الملتقطة حديثاً من قبل مرصد "سوهو" التابع لوكالة ناسا، اثبتت عدم وجود بقعة شمسية على سطح الشمس ، وأن هذا دليل على أن الشمس تمر بفترة هدوء مغناطيسي، ولذلك يستحيل ان يصدر عنها اي رياح وعواصف تؤثر سلبيا على الارض، او احداث تغيير في المناخ .



واشار مجاهد، الى أنه لم يتم حتى الان إثبات اذا كانت هناك علاقة ما بين البقعة الشمسية والرياح المغناطسية الشمسية والتغيرات المناخية .



وكان خبراء فلك قد حذروا من عاصفة شمسية من المحتمل أن تضرب الأرض هذه الأيام، وذلك لعواقبها الوخيمة، حيث ستؤثر على شبكات الكهرباء بصورة كارثية، ويمكن أن تصيب الكثيرين بأمراض سرطانية أيضًاً وان العاصفة الشمسية تضرب نصف الكرة الأرضية الجنوبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة الشفق القطبي.





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