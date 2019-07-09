الرئيسية | محليات وزارة التربية تعلن الانتهاء من تصحيح دفاتر امتحان "التوجيهي"

وطنا اليوم ـ عمان كشف مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة عن انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة ٢٠١٩ أمس الجمعة ولجميع المباحث التي تقدم بها الطلبة.



وقال العجارمة إن لجان التصحيح تواصل أعمالها بشكل مكثف منذ ما يقارب الشهر، لإظهار النتائج في موعدها المقرر في ٢٥ تموز الحالي.



وبين أن لجان التصحيح ستبدأ بالخطوة اللاحقة وتتمثل بمراجعة وتدقيق الدفاتر الامتحانية ومطابقة كشوفات الطلبة الورقية مع الحاسوبية لاستخراج النتائج بدقة تامة دون أخطاء حرصا على مصلحة الطلبة.



وتوزعت لجان التصحيح على ٨٩ مركزا في مختلف محافظات المملكة بواقع ١٧ ألف معلم ومعلمة.



وتبدأ الدورة التكميلية في ٢٩ من تموز الحالي وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية أخيراً، لتستقبل جميع الطلبة الراغبين برفع المعدل أو استكمال علامة النجاح، علما بأن البرنامج الامتحاني لهذه الدورة سيكون بشكل يومي ودون فواصل زمنية بين مبحث وآخر.



وتتيح الدورة التكميلية للطلبة المشاركة بها دون دفع أي رسوم وباستخدام ذات ورقة الجلوس وفي ذات المدرسة التي تقدم بها الطالب.

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