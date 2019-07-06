 وطنا نيوز -بالصور .. إنقاذ 5 أشخاص علقوا على قمة أحد الجبال في العقبة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بالصور .. إنقاذ 5 أشخاص علقوا على قمة أحد الجبال في العقبة
التاريخ : 13-07-2019 03:27:39 المشاهدات: 930

وطنا اليوم ـ عمان

 قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني العقبة تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص عالقين على قمة أحد الجبال في منطقة الديسه.

وأضافت إدارة الإعلام أن الأشخاص الخمسة صعدوا إلى قمة الجبل بهدف ممارسة هواية التصوير إلا أنهم لم يتمكنوا من النزول حيث تم تحريك فريق مختص إلى الموقع وعملوا على إنزال الأشخاص بمهنية عالية وهم بصحة جيدة ولم يصب أي أحد بأذى .
 

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق