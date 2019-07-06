بالصور .. إنقاذ 5 أشخاص علقوا على قمة أحد الجبال في العقبة

وطنا اليوم ـ عمان

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني العقبة تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص عالقين على قمة أحد الجبال في منطقة الديسه.

وأضافت إدارة الإعلام أن الأشخاص الخمسة صعدوا إلى قمة الجبل بهدف ممارسة هواية التصوير إلا أنهم لم يتمكنوا من النزول حيث تم تحريك فريق مختص إلى الموقع وعملوا على إنزال الأشخاص بمهنية عالية وهم بصحة جيدة ولم يصب أي أحد بأذى .