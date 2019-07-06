مفكرة السبت

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وطنا اليوم ـ عمان فيما يلي قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم السبت:-



* محليات :- ورشة عمل حول دور الاحزاب والإعلام في نشر الوعي البيئي ودعم خطط التنمية المستدامة، بحضور وزير البيئة ، الساعة التاسعة صباحا في فندق جراند بالاس.

- جمعية الشفافية الاردنية تنظم ورشة عمل بعنوان "الشفافية في موضوع الطاقة" الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة غرفة صناعة عمان – الدوار الثاني.

- حفل افتتاح المقر الدائم لحزب الاصلاح برعاية وزير الشؤون السياسية الساعة السادسة مساء في خلدا.

* ثقافة :- محاضرة بعنوان "التراث القصصي في نثر أبي العلاء المعري" يقدمها الدكتور راتب الافشق الساعة السابعة مساء في قاعة رابطة الكتاب فرع جرش.

- محاضرة بعنوان "حوار مع التاريخ" يقدمها الدكتور عبد القادر أبو شمسية الحداد، الساعة السادسة مساء في مقر اتحاد الكتاب والادباء – الشميساني.

* رياضة : - اختتام البطولة المؤهلة لنهائي كأس العالم للأطفال وبطولة نادي الجواد العربي لفروسية القفز على الحواجز، الساعة الخامسة مساء في مقر نادي الجواد العربي. (بترا)

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