البرماوي يطمئن الأردنيين بسلامة تخزين قمحهم

وطنا اليوم-عمان: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري خلال زيارته أمس الخميس لمكب الغباوي ، خلال تفقده عملية تخزين القمح التي قالوا أنها بالعراء.

وتساءل الناشطون هل هكذا يتم تخزين القمح سيما في مكب الغباوي الذي تدفن فيه النفايات والسموم ؟

حيث أشار الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الصورة الملتقطة للوزير خلال عملية تفريغ أحد الصوامع المبنية بشكل أفقي ، حيث تم تفريغ شحنة من القمح بالشاحنات لتوزيعها على المطاحن.

وبيّن البرماوي أن الصوامع الموجودة بمكب الغباوي مبنية بشكل أفقي ، وليس بشكل عامودي كصوامع العقبة وغيرها ، مشددا على أنها مبنية وفق أحدث الطرق والمواصفات العالمية الحديثة .

وبيّن البرماوي أن وصول الوزير تصادف مع عملية فتح إحدى الصوامع لتفريغ شحنة من القمح ، منوها على أن الصوامع محكمة الإغلاق ولا يمكنها أن تتأثر بأية مواد.

وردّ وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الخميس، على صور متداولة لقمح ملقى على الأرض ومكشوف في مستودعات تخزين القمح بمنطقة الغباوي.

وقال الحموري في رده على التساؤلات إن المستودع هو عبارة عن صومعة أفقية وليست عامودية وأن الصور التي تظهر أكوامًا من القمح المكشوف، هي لقمح يظهر أثناء عملية التحميل والنقل، تم إخراجه من التخزين لهذه الغاية.وأضاف أنه بعد وصول القمح إلى المستودعات يتم تخزينه بصوره علمية أصولية، مشيرًا إلى أن خصائص التخزين بالمستوعبات تضمن سلامة القمح من حيث عدم تعرضه للحشرات وأن كافة المستوعبات التي تم انشاؤها في منطقة الغباوي والمفرق تغطى بإحكام بواسطة أغطية خاصة ومقاومة لأي عوامل طبيعية أو مؤثرات خارجية ويتم فتح تلك المستوعبات جزئيًا عند عمليات تحميل القمح ونقله إلى المطاحن.