الحكومة تحدد نسبة النيكوتين بالسجائر الإلكترونية

وطنا اليوم-عمان: وضعت الحكومة، سقفا لنسبة مادة النيكوتين، التي تتوفر في سائل السجائر الإلكترونية.

ووفق أسس أصدرتها الحكومة، لتنظيم قطاع التبغ في الأردن، منعت الحكومة، زيادة محتوى النيكوتين الحر في السائل، عن 20 مليغرام لكل مليلتر.

ومنعت الحكومة، أن يزيد محتوى النيكوتين المرتبط بالأملاح في السائل الإلكتروني عن 25 مليغرام لكل مليلتر.

وحدّدت الأسس، سعة الخزان المخصص لإعادة تعبئة السائل الإلكترونية، عند 2 مل.

وأوجبت الأسس، أن لا تزيد سعة عبوات إعادة تعبئة السائل، عن 60 مل في العبوة الواحدة.