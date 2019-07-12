 وطنا نيوز -الاردن على موعد مع خسوف جزئي للقمر
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الاردن على موعد مع خسوف جزئي للقمر
التاريخ : 12-07-2019 02:38:57 المشاهدات: 1202

وطنا اليوم-عمان:قال مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي عماد مجاهد، ان اهل عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الاهازيج ويغنون الخسوف بعد ان يتجمعوا في الساحة المدرج
وأضاف مجاهد : كانوا يدقون على الأواني المنزليه المعدنيه مع الاغاني والاهازيج وفقا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينات.
يذكر ان سماء المملكة سوف تشهد خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر تموز يوليو الحالي..
ويبدأ الساعه الحادية عشر مساء الثلاثاء وينتهي الساعه الثانيه من فجر يوم الاربعاء والذروة ستكون الساعه الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الاربعاء حيث يكون قد حجب ٦٥ بالمائة من قرص القمر لذلك يسمى الخسوف جزئيا.


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