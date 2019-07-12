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الاردن على موعد مع خسوف جزئي للقمر
وطنا اليوم-عمان:قال مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي عماد مجاهد، ان اهل عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الاهازيج ويغنون الخسوف بعد ان يتجمعوا في الساحة المدرج
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