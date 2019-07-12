الاردن على موعد مع خسوف جزئي للقمر

وطنا اليوم-عمان:قال مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي عماد مجاهد، ان اهل عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الاهازيج ويغنون الخسوف بعد ان يتجمعوا في الساحة المدرج

وأضاف مجاهد : كانوا يدقون على الأواني المنزليه المعدنيه مع الاغاني والاهازيج وفقا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينات.

يذكر ان سماء المملكة سوف تشهد خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر تموز يوليو الحالي..