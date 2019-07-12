مؤشرات خطيرة ومقلقة تواجه قطاع الالبسة والاحذية

وطنا اليوم-عمان:قدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، حجم التراجع في مبيعات قطاع الالبسة والاحذية بالسوق المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018.

وبين ديه ان هذا التراجع يعطي مؤشرات صعبة "وخطيرة" و"مقلقة" للكثير من تجار قطاع الالبسة والاحذية والعاملين والمستثمرين، في ظل عدم حل العديد من التحديات والمعيقات القائمة اخرها بدء العمل بتطبيق نظام الفوترة.

واكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية ، ان قطاع الالبسة والاحذية ما زال يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الاعلى بالمنطقة، وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، بالاضافة للبيع بواسطة الطرود البريدية والتنزيلات وغياب السياحة التسويقية.

وذكر رئيس النقابة ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية خلال النصف الاول من العام الحالي انخفضت الى 63 مليون دينار مقارنة مع 81 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الماضي ، بنسبة تراجع وصلت لما يقارب 23 بالمئة.

واشار الى ان التراجع في مبيعات الالبسة والاحذية وصل ذروته خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي الذي وصفه بالصعب على الاطلاق منذ بداية العام الحالي، مقدرا الانخفاض بنحو 50 بالمئة مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي 2018 .

ولفت الى ان بدايات العام الحالي خالفت التوقعات وجاءت اصعب على العاملين بقطاع الالبسة والاحذية مقارنة مع العام الماضي، في ظل تزايد كلف التشغيل للمحلات والمنشأت وتراجع المستوردات والمبيعات وتعمق الخسائر، وسط غياب الحلول وانكماش الحركة التجارية.