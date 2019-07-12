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مؤشرات خطيرة ومقلقة تواجه قطاع الالبسة والاحذية
وطنا اليوم-عمان:قدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، حجم التراجع في مبيعات قطاع الالبسة والاحذية بالسوق المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018.
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