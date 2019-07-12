سفارة الاحتلال تحتفل في عمّان بحضور مسؤولين أردنيين

وطنا اليوم-عمان:زعمت سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، بتواجد مسؤولين أردنيين، ضمن احتفال اقامته في مقر سفارتها بعد حلول 25 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربه.

وقالت صفحة "اسرائيل تتكلم بالعربية" عبر فيسبوك: " ان سفارة تل ابيب في عمان أقامت حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع معاهدة السلام بين الاحتلال والأردن".

وزعمت الصفحة ان الحفل حضره " حوالي 200 ضيف بضمنهم مسؤولون اردنيون ودبلوماسيون اجانب ورجال أعمال وعدد من الوجهاء".

من جهته، عبر سفير الاحتلال أمير فايسبرود عن أمله في استمرار تعزيز العلاقات المدنية والاقتصادية بين عمان وتل ابيب، وفقا للسفارة.