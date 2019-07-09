اتحاد مزارعي الأردن: اعتصامنا قائم

وطنا اليوم-عمان: نفى اتحاد مزارعي وادي الاردن تأجيل الاعتصام المنوي إقامته يوم الأحد المقبل امام رئاسة الوزراء الساعة الثامنة صباحاً مؤكدين على استمرار إقامة الاعتصام لذات المطالب.

وقال عضو اتحاد وادي الاردن نواش الياصجين إن الأوضاع صعبة للغاية نتيجة لوجود مشاكل عالقة في وزارة الزراعة ووزارة العمل ومؤسسة الإقراض الزراعي واهمها السياسية المالية الاقراضية

وبين الياصجين ان إغلاق باب استقدام العمالة الوافدة من قبل وزارة العمل ادى الى ارتفاع اجور العمال الموجودين في الاردن من مصريين وسوريين بشكل مضاعف يرافقه عزوف الاردنيين عن العمل في الزراعه بشكل كامل.

وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قالت انهها توصلت مع الحكومة الى حلول لجميع مطالب المزارعين الذين يعتزمون تنفيذ اعتصام يوم الأحد المقبل، فيما دعت إلى ضرورة دعم المزارعين وتذليل الصعوبات أمامهم، وتصويب الآبار غير المرخصة.

في حين دعا رئيسها النائب خالد الحياري، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب الخميس للاطلاع على مطالب القطاع الزراعي والعمل على حلها، إلى ضرورة توحيد جميع جهود المؤسسات الوطنية لدعم القطاع الزراعي.

وتمثلت مطالب أولئك المزارعين بضرورة توفير برادات اردنية والسماح للبرادات الأجنبية بالتحميل أثناء العودة، وإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي، وتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء القطاع الزراعي من أثمان المياه المترتبة عليه.

وحضر الاجتماع وزراء: الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة، والنقل انمار الخصاونة، والمياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.