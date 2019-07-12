الرئيسية | محليات غباين: أسعار الحليب المباع لشركات الألبان لم ترتفع

وطنا اليوم-عمان: نفى رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، الدكتور علي غباين، رفع أسعار الحليب على الشركات ومصانع الألبان، مؤكدا أن سعر الحليب لم يتغير عليه شيء وما زال كما هو.

وقال غباين إن ثمن كيلو الحليب المباع للشركات لا يتجاوز ٤٠ قرشا، وهو يكفي لصنع كيلو لبن، غير أن الشركات تبيع كيلو اللبن في الأسواق ب (١ - ١.٢) دينارا للكيلو، أي بهامش ربح يتجاوز ٦٧٪، وهذا يجب أن يدفع الحكومة للتدخل وفرض رقابتها على الأسعار والأرباح وجودة المنتج.

وقال إن الجمعية تعاني من التهميش من قبل الحكومة وأصحاب الشركات والمصانع وذلك من خلال عدم دعوتها إلى الاجتماعات حتى لا تكشف الحقيقة، لافتا إلى أن أسعار الحليب منذ العام ٢٠١٦ لم تتغير بل كانت أعلى من ذلك.

وقال إن هناك شركات تحاول احتكار السوق من خلال اغراقه بالمنتجات والضغط على وزير الزراعة لادخال كميات من الأبقار بالرغم من عدم الحاجة لها من خلال تدخل بعض النواب الذين تجمعهم مصالح مشتركة مع تلك الشركات.

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