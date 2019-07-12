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العاملون في بترا يؤكدون تمسكهم بأقالة الشرفات
وطنا اليوم-عمان: اكدت اللجنة الممثلة للعاملين في وكالة الانباء الاردنية /بترا تمسكها بمطلبها المتمثل باقالة احد الاعضاء المعينين اخيرا في مجلس الادارة لما صدر عنه من اساءة للوكالة والعاملين فيها .
واوضحت في بيان لها امس الخميس : أنها ما زالت تنتظر رد الحكومة بخصوص هذة القضية التي تمس كرامة الزملاء ، ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل اعادة الاعتبار للوكالة والعاملين فيها.
وهنأت اللجنة الزملاء بمناسبة احتفال الوكالة بمرور 50 عام على تاسيسها ، مؤكدة الحرص على إنجاح الحفل المزمع إقامته بهذه المناسبة يوم الثلاثاء المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء، كما دعت جميع الزملاء الى المشاركة بفعالية بهذه المناسبة واظهارها بما يليق بمكانة وأهمية هذا الصرح الاعلامي الوطني الكبير الذي نعتز به جميعا.
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