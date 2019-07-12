العاملون في بترا يؤكدون تمسكهم بأقالة الشرفات

وطنا اليوم-عمان: اكدت اللجنة الممثلة للعاملين في وكالة الانباء الاردنية /بترا تمسكها بمطلبها المتمثل باقالة احد الاعضاء المعينين اخيرا في مجلس الادارة لما صدر عنه من اساءة للوكالة والعاملين فيها .

واوضحت في بيان لها امس الخميس : أنها ما زالت تنتظر رد الحكومة بخصوص هذة القضية التي تمس كرامة الزملاء ، ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل اعادة الاعتبار للوكالة والعاملين فيها.