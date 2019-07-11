57 أردنياً حصلوا على الجنسية التركية

وطنا اليوم-عمان:حصل (57) أردنياً على الجنسية التركية، وذلك منذ تفعيل قانون الاستثمار التركي الجديد في 19 أيلول العام الماضي، بحسب فضائية(trt) التركية.

وذكرت الفضائية في خبر مقتضب، أن (981) مستثمراً أجنبياً حصلوا على الجنسية التركية، بموجب القانون الجديد، موضحة أن أعدادهم توزعت كالتالي: الإيرانيون(143)،العراقيون(97)، اليمنيون (97) الأفغان (94) ، السوريون (59) ، الفلسطينيون (58) الأردنيون (57) ، المصريون (45) ومن الصين (21) و(16) من أذربيجان.