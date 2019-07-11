 وطنا نيوز -57 أردنياً حصلوا على الجنسية التركية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
57 أردنياً حصلوا على الجنسية التركية
التاريخ : 11-07-2019 10:02:30 المشاهدات: 801

وطنا اليوم-عمان:حصل (57) أردنياً على الجنسية التركية، وذلك منذ تفعيل قانون الاستثمار التركي الجديد في 19 أيلول العام الماضي، بحسب فضائية(trt) التركية.

وذكرت الفضائية في خبر مقتضب، أن (981) مستثمراً أجنبياً حصلوا على الجنسية التركية، بموجب القانون الجديد، موضحة أن أعدادهم توزعت كالتالي: الإيرانيون(143)،العراقيون(97)، اليمنيون (97) الأفغان (94) ، السوريون (59) ، الفلسطينيون (58) الأردنيون (57) ، المصريون (45) ومن الصين (21) و(16) من أذربيجان.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق