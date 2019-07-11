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تسعيرة الشبكات القلبية بالأردن .. 400 للأمريكية و 1300 لليابانية
وطنا اليوم-عمان:أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الخميس التسعيرة الرسمية الجديدة للشبكات القلبية وكافة المستلزمات الطبية المرتبطة بالتداخلات الطبية.
وبحسب التسعيرة الرسمية بلغت اسعار الشبكات الامريكية 400 دينار، فيما بلغت اليابانية 1300 دينار ، وتلزم المؤسسة كافة المستشفيات والشركات الطبية بالبدء بتطبيق القرار اعتبارا من اليوم الخميس.
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