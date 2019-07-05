ترقبوا .. مقابلة غير مسبوقة مع الملك

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة الامريكية واشنطن، طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك.

ونشرت جامعة اليرموك عبر حسابها على الفيسبوك، جانبا مصورا من اللقاء، وعلقت عليه: "ترقبوا...لقاء ملكي خاص يروي فيه جلالة الملك ذكريات خاصة لم تنشر من قبل."

كما نشرت الجامعة الأردنية عبر حسابها على الفيس بوك جانب من اللقاء وقالت: "جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك ... تبث قريبا".