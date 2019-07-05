 وطنا نيوز -ترقبوا .. مقابلة غير مسبوقة مع الملك
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ترقبوا .. مقابلة غير مسبوقة مع الملك
التاريخ : 11-07-2019 08:13:04 المشاهدات: 1614

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة الامريكية واشنطن، طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك.

ونشرت جامعة اليرموك عبر حسابها على الفيسبوك، جانبا مصورا من اللقاء، وعلقت عليه: "ترقبوا...لقاء ملكي خاص يروي فيه جلالة الملك ذكريات خاصة لم تنشر من قبل."

كما نشرت الجامعة الأردنية عبر حسابها على الفيس بوك جانب من اللقاء وقالت: "جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك ... تبث قريبا".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق