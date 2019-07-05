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ترقبوا .. مقابلة غير مسبوقة مع الملك
وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة الامريكية واشنطن، طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك.
ونشرت جامعة اليرموك عبر حسابها على الفيسبوك، جانبا مصورا من اللقاء، وعلقت عليه: "ترقبوا...لقاء ملكي خاص يروي فيه جلالة الملك ذكريات خاصة لم تنشر من قبل."
كما نشرت الجامعة الأردنية عبر حسابها على الفيس بوك جانب من اللقاء وقالت: "جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك ... تبث قريبا".
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