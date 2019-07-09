رئيس بلدية الزرقاء يتراجع ويفتح حديقة المهندسين

وطنا اليوم-عمان:أوعز رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إلى مديرية رخص المهن والتنظيم والاستثمار إعادة فتح حديقة المهندسين والإبقاء على المسبح مغلقاً.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات لإذاعة البلدية ودار البلدية والذي تمنى فيها على رئيس البلدية أن يعاد افتتاح حديقة المهندسين .

وقال المومني أن البلدية تقدر عالياً دور نقابة المهندسين المتميزة على كافة الأصعدة وعلى رأسها المهنية والفنية، مشيرا الى أن النقابة تتصدر المشهد في الدفاع عن المواطن لذلك جاء إغلاق الحديقة ليحدث صدمة كانت ضرورية لنقف موقف مراجعة للتجاوزات الموجودة في المسبح والذي ازهق أرواح ٣ من شبابنا واطفالنا على فترات متراقبة .

وبين المومني بأن بلدية الزرقاء منحت زهرة أراضيها إلى نقابة المهندسين والتي تقدر قيمتها بحوالي ٦ مليون دينار ، متجاوزة نظام اللوازم والأشغال والعطاءات لثقتها وثقة المواطن بنقابة المهندسين مع العلم إن البلدية ليست بحاجة لأي جهة لتطوير هذه الحديقه كونها تملك كل الإمكانيات لتطويرها لذلك إذا كان هناك تقصير من أي فرع من فروع النقابة يجب سحب الثقة منهم .

ونوه المومني بإن هناك جهات خبيثة حاولت توظيف موضوع إغلاق الحديقة لصالح اجندات سياسية وانتخابية .

كما قدر المومني عالياً جهود رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات بالسعي لفتح الحديقة والعمل على إنهاء الخلاف بين فرع النقابة والبلدية.

وتقدم المومني بالشكر إلى رئيس مجلس النقابة السابق وعضو نقابة المهندسين ، المهندس رايق كامل على جهودة المبذولة في هذا الإطار .