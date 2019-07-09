الرئيسية | محليات البطاينة يؤكد : 600 ألف عامل مخالف في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير العمل نضال البطاينة أن لا نية للحكومة لفتح باب استقدام العمالة الزراعية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة إن الحكومة ستوافق على تصريح العمل الحر خلال أسبوعين برسوم محددة، وإصدار تعميم بعدم التعامل مع أي عامل غير قانوني من البنوك، خلال اجتماع لجنة الزراعة مع وزراء النقل والعمل والزراعة والمياه.

وأضاف البطاينة أن في الأردن حوالي 600 ألف عامل وافد بدون تصاريح عمل، وأن الحكومة منحت 445 ألف عامل زراعي تصاريح عمل راعية منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وأشار البطاينة إلى أن حصيلة تحويلات العمال الوافدين بلغت المليارين دولار، إضافة الى مليار دينار مصاريفهم ليصبح المجموع ثلاث مليارات. وأكد البطاينة أن تعديلات قانون العمل ستنهي المشكلة.

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