العراق يحبط محاولة تهريب مصنع صيني من الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الهيئة الجمركية العراقية في جمرك طريبيل الحدودي عن ضبط معمل متكامل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار قادم من الاردن.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن "عملية الضبط كانت لهذا المعمل (صيني المنشأ) ورد محملاً على (٨) شاحنات من الجانب الاردني وقد تضمن (٥) خطوط انتاج مواسير بلاستيك و(٥٠)قالب و(٢٠٠) قطعة غيار بالاضافة الى طابعات وخلاط مكسر وجاروشة بلاستيك تستخدم في إنتاج الأنابيب".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادة إصدارها حسب القانونين والتعليمات النافذة التي منعت دخول المواد المستعملة بكافة أشكالها والتي تعد مخالفة لشروط السلامة".