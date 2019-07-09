الخصاونة يتمنى أن لا تنقل الشاحنات الأردنية أي بضائع سورية

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير النقل أنمار الخصاونة، افتتاح مكتب لتوفير برادات مخصصة لنقل المنتجات الزراعية من المملكة إلى دول الجوار، وذلك بعد سلسلة احتجاجات ومطالبات نفذها مزارعون وأصحاب برادات تصدير.

ولفت الخصاونة خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية إلى أن هذا القرار جاء لخدمة الناقلين وتصدير منتجات المزارعين، معربًا عن أمله بأن لا تنقل الشاحنات الأردنية البضائع السورية.

وقال الخصاونة خلال اجتماع مع لجنة الزراعة النيابية "أتمنى الا تنقل الشاحنات الاردنية البضائع السورية لكن لا أستطيع منعهم".

ويناقش الاجتماع، قضايا عدة في القطاع الزراعي مع الحكومة.

وفي وقت سابق، لوح مزارعون بالاعتصام المفتوح احتجاجا على عدم توفر برادات أردنية لنقل البضائع.

ويشكو المزارعون من توجه الناقلين الأردنيين لنقل البضائع السورية للخليج كون الشاحنات السورية تمنع دخول الشاحنات السعودية.

وأشار الخصاونة الى أن الشاحنات الموجودة في الأردن كافية لنقل المنتجات، لكن المشكلة هي في السعر، الذي يصل إلى نحو 14 الف درهم "حوالي 2700 دينار أردني" للشاحنة حتى تصل الإمارات في الصيف فيما لا تتجاوز الكلفة في الشتاء 7 آلاف درهم.